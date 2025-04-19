20 апреля христиане отмечают один из самых больших праздников – Пасха. Оно имеет не только свои традиции, но и свое особое приветствие, о нем рассказывает 24 Канал.

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Как здороваться на Пасху

Пасха – это один из крупнейших и торжественных христианских праздников. Его в народе могут называть Великдень или Паска, что является синонимичным рядом. Этот праздник, как и Рождество, имеет свое особое приветствие. Оно символизирует и сообщает о радостном чуде этого дня – воскресения Христа.

А потому приветствуются на Пасху словами:

"Христос воскрес!"

а в ответ:

"Воистину воскрес!"

Это приветствие впервые произносят священники во время всенощной службы – так извещают верующих о чуде воскресения. Верующие начинают так здороваться во время освящения пасхальной корзины, отвечая на приветствие священника.

На Подолье эту традицию называют – "хрестосатися", в смысле поздравить, – "Мы сегодня еще не хрестосались" или "Хочу тебя похрестосать".

С родственниками и друзьями, принято приветствовать трижды при этом можно кланяться или целовать (чоломкатися) в щечку.

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Сколько времени говорят "Христос воскрес!"

Традиционное пасхальное приветствие используют в течение 40 дней до праздника Вознесения Господня. Считается, что именно это время Иисус после воскресения находился на земле.

Во все эти дни можете здороваться словами "Христос воскрес! – Воистину воскрес!".