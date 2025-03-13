Уже совсем скоро произойдет полное лунное затмение 2025: что можно делать в это время

Уже завтра, 14 марта, весь мир будет наблюдать за необычным астрономическим явлением - полным лунным затмением. В этом году оно будет особенно заметным, потому что продлится довольно долго, примерно шесть часов.

В этот период стоит максимально использовать энергию затмения. Что можно делать в "Кровавую Луну" – рассказывает LifeStyle24.

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Что можно делать в полное лунное затмение 2025 года

Во время полного лунного затмения стоит заняться самоанализом и углубиться в свои мысли. Астрономическое явление будет способствовать поиску внутреннего баланса и позволит настроиться на изменения в жизни. К тому же это хорошее время для того, чтобы очистить не только ум, но и пространство вокруг себя. Если вы устроите генеральную уборку в доме, то сможете избавиться от старых вещей и отпустить прошлое.

Затмение символизирует завершение одного цикла и начало нового, поэтому это идеальный период для планирования будущего. Однако важно не принимать импульсивных решений, а спокойно обдумать дальнейшие шаги. В то же время для тех, кто чувствует себя вдохновленным, полное лунное затмение может стать толчком к творчеству. Рисование, написание текстов, создание музыки – помогут выразить собственные чувства и высвободить эмоции.

Кроме этого, не следует забывать об отдыхе и посвятить время восстановлению сил. Так, прочтение любимой книги или горячая ванна снимут эмоциональное напряжение и избавят от ненужного стресса.

Полное лунное затмение / Фото Freepik

Что нельзя делать в полное лунное затмение 2025 года

В древности наши предки придерживались определенных запретов, которые действовали во время полного лунного затмения. Так, нельзя было начинать новые дела, менять место жительства, заключать сделки или делать крупные покупки. Считалось, что любые начинания в этот период могут иметь неблагоприятные последствия.

Кроме этого, следует отказаться от употребления алкоголя, чрезмерного переедания и вредных привычек, поскольку организм в это время особенно уязвим. Также стоит избегать конфликтов и споров с родными, ведь эмоции в этот период обостряются, поэтому существует высокий риск поссориться и потерять близкие отношения.