Что нельзя делать во время полного лунного затмения 2025: строгие запреты

В ночь с 13 на 14 марта произойдет полное лунное затмение. Его еще называют "Кровавой Луной", ведь спутник входит в полную тень Земли.

Вокруг этого астрономического явления существует множество примет, которых придерживались наши предки в древности. Что нельзя делать во время полного лунного затмения – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать во время полного лунного затмения 2025

В народе верили, что в день лунного затмения не рекомендуется принимать важные решения. Дело в том, что этот период может искажать восприятие реальности и негативно повлиять на дальнейшую жизнь человека. Также стоит избегать конфликтов и споров с родными, ведь эмоции в это время обостряются, поэтому существует высокий риск поссориться и потерять близкие отношения.

В то же время не рекомендуется начинать новые дела, менять место жительства, заключать сделки или делать крупные покупки. Наши предки считали, что любые начинания в этот период могут иметь неблагоприятные последствия. Кроме этого, следует отказаться от употребления алкоголя, чрезмерного переедания и вредных привычек, поскольку организм в это время особенно уязвим.

Полное лунное затмение / Фото Freepik

Когда будет Лунное затмение 2025

Полное лунное затмение обычно происходит, когда Земля становится между Солнцем и Луной, полностью закрывая его от солнечного света. В этот момент наш спутник оказывается в полной тени планеты, из-за чего приобретает необычный красноватый оттенок.

По данным NASA, "Кровавая Луна" начнется 14 марта, около 6 утра в Украине, и продлится шесть часов. В то же время фаза полного затмения состоится между 8:26 и 9:21 по киевскому времени.