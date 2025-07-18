Вы ошибочно считали их украинскими: 4 распространенных имени, которые имеют иностранные корни

Многие имена, которые сегодня звучат вполне привычно для украинцев, на самом деле имеют иностранное происхождение. На протяжении веков украинская культура обогащалась благодаря связям с соседними народами, и это отразилось даже в наших именах.

Какие именно имена имеют иностранные корни, откуда они происходят – узнавайте в материале LifeStyle24.

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Подборка имен с иностранным происхождением

Михаил

Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает "равный Богу" или "богоподобный". Представители этого имени – очень общительные и доброжелательные, поэтому имеют большой круг общения. Такие мужчины всегда готовы помочь и защитить своих близких. Владельцы этого имени имеют хорошее чувство юмора, которое позволяет им производить приятное впечатление при первой встрече с новыми людьми.

Екатерина

Имя Екатерина имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "чистая" или "непорочная". Раньше так часто называли добрых и мудрых женщин, которые делились полезными советами. Представительницы этого имени отмечаются общительностью, поэтому имеют много друзей.

Происхождение украинских имен / Фото Freepik

Анна

Такое имя происходит от древнееврейского варианта – "Ханна", которое означает "милосердная". В современном мире оно ассоциируется с материнством и мудростью. Преимущественно обладательницы этого имени – трудолюбивые, старательные и настойчивые, благодаря чему умело выполняют любую работу. Анны отличаются креативностью и оптимизмом, они легко могут приспособиться к изменениям.

Татьяна

Имя Татьяна имеет несколько версий происхождения: первая – из Древнего Рима и является формой мужского варианта Татиус и означает "госпожа из рода Татия", вторая – из Древней Греции и трактуется как "устроительница" или "основательница". Такие женщины – целеустремленные и настойчивые, поэтому всегда достигают своей цели. Представительницы этого имени имеют лидерские качества, позволяющие умело управлять командой и вести за собой людей. Татьяны могут легко справиться с любой работой благодаря своему трудолюбию.

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