28 мая, 14:00
Самые искренние поздравления с последним звонком для классного руководителя 2026: красивые слова и картинки

Влада Пономарева

29 мая для украинских школьников прозвучит последний звонок. Этот день обычно полон светлой грусти, надежд на лето и, конечно же, благодарности тем, кто стал настоящей второй семьей для учеников – классным руководителям.

24 Канал собрал самые теплые поздравления в стихах, прозе и красивых открытках, которые помогут выразить безграничную благодарность вашему классному руководителю. Выбирайте пожелания и подарите хорошее настроение своим наставникам.

Последний звонок 2026: поздравления для классного руководителя в картинках, прозе и стихах

Вот и последний звонок наступил, время летит мгновенно. Набирайтесь сил, энергии, вдохновения, творческих замыслов. Больше крепкого здоровья, добрых учеников и благодарных родителей. Пусть будет легким следующий год, богатый на победы, награды и знания.

***
Низкий поклон вам, наш любимый классный руководитель! Вы подарили ученикам не только прочные знания, но и тепло своего сердца, частичку собственной души, научили нас любить свой родной край, ценить родителей и смело шагать в неизведанное будущее. Вместе с нами вы прошли долгий и непростой путь. Радовались нашим успехам и победам, переживали неудачи и поддерживали в трудную минуту, вовремя давали советы и способствовали духовному росту. Спасибо вам за все!

***
Ми чуємо, дзвенить дзвінок,
І ось пройшов останній наш урок.
І в це чудове, урочисте свято,
Ви чуєте вітань багато.
Спасибі вам за те, що були з нами,
За те, що вчили нас роками,
За всю освіту, що дали, –
Людину в нас ви зберегли!

***
Класному керівнику – вітання!
День прекрасний у житті настав,
Сяяли щоб усмішки вам зрання,
Бо ж щодня у вас багато справ.
Хай приходить радість у цей день,
Стелиться барвисто путь розлога,
Мудрості, бажання на щодень,
Миру і достатку й перемоги!

***
Дорогой классный руководитель, сегодня для нас в последний раз прозвенит школьный звонок. Мы отправимся во взрослую жизнь, в дорогу за мечтой и новыми успехами, новыми впечатлениями и победами, а вам желаем удачи, здоровья, творческих успехов и благодарных учеников!

***
Поздравляем с праздником последнего звонка нашего классного руководителя! Желаем вам всегда хорошего настроения, внутреннего счастья и прекрасных планов на лето. Здоровья, сил и много новых открытий!

***
У нас є класний керівник,
Який для нас такий, як мама.
До нас, таких як є, він звик,
І любить нас усіх так само.
Усі роки веде в життя,
Вчить поважати та дружити.
І проводжає в майбуття,
Щоб жити в світі і творити.
То ж вдячні за науку ми,
І скажемо, йдучи зі школи:
Ми будем справжніми людьми
Й не підведемо вас ніколи!
Спасибі, любі вчителі,
Уклін доземний рідній школі.
Ви всі – найкращі на землі!
За це ми дуже вдячні долі!

***
Останній дзвоник пролунав.
Він довгий час нам всім співав:
Він кликав на урок, з уроку,
І так було щодень, щороку.
Ми вас вітаємо. Прощайте,
Про нас усіх не забувайте,
Ви педагоги – вищий клас,
Ми щиро любимо всіх вас!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.

