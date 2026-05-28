Самые искренние поздравления с последним звонком для классного руководителя 2026: красивые слова и картинки

29 мая для украинских школьников прозвучит последний звонок. Этот день обычно полон светлой грусти, надежд на лето и, конечно же, благодарности тем, кто стал настоящей второй семьей для учеников – классным руководителям.

24 Канал собрал самые теплые поздравления в стихах, прозе и красивых открытках, которые помогут выразить безграничную благодарность вашему классному руководителю. Выбирайте пожелания и подарите хорошее настроение своим наставникам.

Последний звонок 2026: поздравления для классного руководителя в картинках, прозе и стихах

Вот и последний звонок наступил, время летит мгновенно. Набирайтесь сил, энергии, вдохновения, творческих замыслов. Больше крепкого здоровья, добрых учеников и благодарных родителей. Пусть будет легким следующий год, богатый на победы, награды и знания.

***

Низкий поклон вам, наш любимый классный руководитель! Вы подарили ученикам не только прочные знания, но и тепло своего сердца, частичку собственной души, научили нас любить свой родной край, ценить родителей и смело шагать в неизведанное будущее. Вместе с нами вы прошли долгий и непростой путь. Радовались нашим успехам и победам, переживали неудачи и поддерживали в трудную минуту, вовремя давали советы и способствовали духовному росту. Спасибо вам за все!

Поздравление с последним звонком для классного руководителя 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Ми чуємо, дзвенить дзвінок,

І ось пройшов останній наш урок.

І в це чудове, урочисте свято,

Ви чуєте вітань багато.

Спасибі вам за те, що були з нами,

За те, що вчили нас роками,

За всю освіту, що дали, –

Людину в нас ви зберегли!

***

Класному керівнику – вітання!

День прекрасний у житті настав,

Сяяли щоб усмішки вам зрання,

Бо ж щодня у вас багато справ.

Хай приходить радість у цей день,

Стелиться барвисто путь розлога,

Мудрості, бажання на щодень,

Миру і достатку й перемоги!

***

Дорогой классный руководитель, сегодня для нас в последний раз прозвенит школьный звонок. Мы отправимся во взрослую жизнь, в дорогу за мечтой и новыми успехами, новыми впечатлениями и победами, а вам желаем удачи, здоровья, творческих успехов и благодарных учеников!

***

Поздравляем с праздником последнего звонка нашего классного руководителя! Желаем вам всегда хорошего настроения, внутреннего счастья и прекрасных планов на лето. Здоровья, сил и много новых открытий!

***

У нас є класний керівник,

Який для нас такий, як мама.

До нас, таких як є, він звик,

І любить нас усіх так само.

Усі роки веде в життя,

Вчить поважати та дружити.

І проводжає в майбуття,

Щоб жити в світі і творити.

То ж вдячні за науку ми,

І скажемо, йдучи зі школи:

Ми будем справжніми людьми

Й не підведемо вас ніколи!

Спасибі, любі вчителі,

Уклін доземний рідній школі.

Ви всі – найкращі на землі!

За це ми дуже вдячні долі!

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.