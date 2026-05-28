24 Канал собрал самые теплые поздравления в стихах, прозе и красивых открытках, которые помогут выразить безграничную благодарность вашему классному руководителю. Выбирайте пожелания и подарите хорошее настроение своим наставникам.
Последний звонок 2026: поздравления для классного руководителя в картинках, прозе и стихах
Вот и последний звонок наступил, время летит мгновенно. Набирайтесь сил, энергии, вдохновения, творческих замыслов. Больше крепкого здоровья, добрых учеников и благодарных родителей. Пусть будет легким следующий год, богатый на победы, награды и знания.
***
Низкий поклон вам, наш любимый классный руководитель! Вы подарили ученикам не только прочные знания, но и тепло своего сердца, частичку собственной души, научили нас любить свой родной край, ценить родителей и смело шагать в неизведанное будущее. Вместе с нами вы прошли долгий и непростой путь. Радовались нашим успехам и победам, переживали неудачи и поддерживали в трудную минуту, вовремя давали советы и способствовали духовному росту. Спасибо вам за все!
***
Ми чуємо, дзвенить дзвінок,
І ось пройшов останній наш урок.
І в це чудове, урочисте свято,
Ви чуєте вітань багато.
Спасибі вам за те, що були з нами,
За те, що вчили нас роками,
За всю освіту, що дали, –
Людину в нас ви зберегли!
***
Класному керівнику – вітання!
День прекрасний у житті настав,
Сяяли щоб усмішки вам зрання,
Бо ж щодня у вас багато справ.
Хай приходить радість у цей день,
Стелиться барвисто путь розлога,
Мудрості, бажання на щодень,
Миру і достатку й перемоги!
***
Дорогой классный руководитель, сегодня для нас в последний раз прозвенит школьный звонок. Мы отправимся во взрослую жизнь, в дорогу за мечтой и новыми успехами, новыми впечатлениями и победами, а вам желаем удачи, здоровья, творческих успехов и благодарных учеников!
***
Поздравляем с праздником последнего звонка нашего классного руководителя! Желаем вам всегда хорошего настроения, внутреннего счастья и прекрасных планов на лето. Здоровья, сил и много новых открытий!
***
У нас є класний керівник,
Який для нас такий, як мама.
До нас, таких як є, він звик,
І любить нас усіх так само.
Усі роки веде в життя,
Вчить поважати та дружити.
І проводжає в майбуття,
Щоб жити в світі і творити.
То ж вдячні за науку ми,
І скажемо, йдучи зі школи:
Ми будем справжніми людьми
Й не підведемо вас ніколи!
Спасибі, любі вчителі,
Уклін доземний рідній школі.
Ви всі – найкращі на землі!
За це ми дуже вдячні долі!
***
Останній дзвоник пролунав.
Він довгий час нам всім співав:
Він кликав на урок, з уроку,
І так було щодень, щороку.
Ми вас вітаємо. Прощайте,
Про нас усіх не забувайте,
Ви педагоги – вищий клас,
Ми щиро любимо всіх вас!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.