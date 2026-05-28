24 Канал зібрав найтепліші привітання у віршах, прозі та красивих листівках, які допоможуть висловити безмежну вдячність вашому класному керівнику. Обирайте побажання та подаруйте гарний настрій своїм наставникам.

Останній дзвоник 2026: привітання для класного керівника у картинках, прозі й віршах

Ось і останній дзвінок настав, час летить миттєво. Набирайтеся сил, енергії, натхнення, творчих задумів. Більше міцного здоров'я, добрих учнів та вдячних батьків. Нехай буде легким наступний рік, багатий на перемоги, нагороди та знання.

***

Низький уклін вам, наш улюблений класний керівник! Ви подарували учням не тільки міцні знання, а й тепло свого серця, частинку власної душі, навчили нас любити свій рідний край, цінувати батьків і сміливо крокувати в незвідане майбутнє. Разом із нами ви пройшли довгий і непростий шлях. Раділи нашим успіхам і перемогам, переживали невдачі та підтримували у скрутну хвилину, вчасно давали поради та сприяли духовному зростанню. Дякуємо вам за все!

Привітання з останнім дзвоником для класного керівника 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Ми чуємо, дзвенить дзвінок,

І ось пройшов останній наш урок.

І в це чудове, урочисте свято,

Ви чуєте вітань багато.

Спасибі вам за те, що були з нами,

За те, що вчили нас роками,

За всю освіту, що дали, –

Людину в нас ви зберегли!

***

Класному керівнику – вітання!

День прекрасний у житті настав,

Сяяли щоб усмішки вам зрання,

Бо ж щодня у вас багато справ.

Хай приходить радість у цей день,

Стелиться барвисто путь розлога,

Мудрості, бажання на щодень,

Миру і достатку й перемоги!

***

Дорогий класний керівник, сьогодні для нас востаннє продзвенить шкільний дзвінок. Ми вирушимо в доросле життя, в дорогу за мрією та новими успіхами, новими враженнями та перемогами, а вам бажаємо удачі, здоров'я, творчих успіхів та вдячних учнів!

***

Вітаємо зі святом останнього дзвоника нашого класного керівника! Бажаємо вам завжди гарного настрою, внутрішнього щастя і прекрасних планів на літо. Здоров'я, сил і багато нових відкриттів!

***

У нас є класний керівник,

Який для нас такий, як мама.

До нас, таких як є, він звик,

І любить нас усіх так само.

Усі роки веде в життя,

Вчить поважати та дружити.

І проводжає в майбуття,

Щоб жити в світі і творити.

То ж вдячні за науку ми,

І скажемо, йдучи зі школи:

Ми будем справжніми людьми

Й не підведемо вас ніколи!

Спасибі, любі вчителі,

Уклін доземний рідній школі.

Ви всі – найкращі на землі!

За це ми дуже вдячні долі!

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.