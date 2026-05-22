С девятой годовщиной свадьбы: лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

Ежегодно супруги отмечают свой день свадьбы в кругу семьи или наедине. Каждая годовщина имеет свое название и традиции в соответствии с количеством лет прожитых вместе в браке.

Так, например, 9-я годовщина свадьбы называется фаянсовой или ромашковой свадьбой. В этот праздник принято дарить влюбленным фаянсовую посуду или ромашковые букеты.

Если у ваших друзей или знакомых приближается 9 годовщина свадьбы, а вы не знаете, что им пожелать, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой поздравлений в открытках, прозе и стихах.

Поздравляю с девятой годовщиной свадьбы! Что-то осталось позади, но ваше совместное путешествие продолжается. Пусть каждый момент дальнейшего пути будет волшебным и счастливым.

***

Родные мои, с годовщиной свадьбы! Этот год был лишь началом незабываемого путешествия. Желаю, чтобы в вашей совместной жизни было много прекрасных моментов, а любовь всегда объединяла и давала силы.

***

Доля разом колись недаремно звела!

У річницю весілля бажаю тепла,

Цінувати й любити свою половинку,

Ви – з одного намиста дві намистинки.

Будьте разом завжди, у щасті й горі.

Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,

Буде шлюб, як сталева криця, міцним.

Хай гостинним й привітним буде ваш дім!

***

З річницею весілля вас вітаю!

Кохання хай завжди вас надихає,

Дарує радість і душевне вам тепло,

Хай Янгол візьме вашу пару під крило.

Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,

Знайти навіть в дрібницях розуміння.

Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,

Річницю золоту відсвяткувати!

Поздравление с годовщиной свадьбы / Коллаж 24 Канала

***

В годовщину вашей супружеской жизни желаем всего наилучшего! Пусть любовь расцветает, как самый яркий сад. Продолжайте поддерживать друг друга в минуты радости и печали. Оставайтесь такими же верными партнерами и друзьями, чтобы с достоинством проходить все жизненные испытания.

***

Поздравляем вас с девятой годовщиной свадьбы! Этот год был только началом совместных приключений. Желаем, чтобы и в дальнейшем судьба приносила только радость, любви и безграничное счастье. Посылаю вам много лучиков солнца.

***

З річницею весілля вас вітаю!

Хай доля від незгод оберігає,

Хай почуття із часом не міліють,

Нехай вони в холодні дні вас гріють.

Бажаємо вам радості й наснаги,

Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.

Ростуть нехай здобутки ваші спільні,

І щастя хай чекає вас суцільне!

***

Разом живіть щасливо

Надалі ще багато років!

Нехай любов, як диво,

Несе тепло та спокій.

Хай завжди куток ваш

Повним буде достатку,

Зростає сімейний стаж,

Й буде все в порядку.

Любіть одне одного, як

У першу мить кохання,

Хай почуття цього смак

Радує з ночі до світання!

Щире кохання вас в пару звело,

Разом ви завжди, незгодам на зло.

То ж привітати дозвольте зі святом!

Сонячних днів хай чекає багато!

Будьте терпимі, мудрі й ласкаві,

Мрійте та дійте, рішуче і яскраво.

Щоб досягати всіх цілей своїх,

Не дослухайтесь повчань ви чужих!

***

Искренне поздравляю со счастливой годовщиной свадьбы! Желаю, чтобы вы и в дальнейшем находили силу и поддержку друг в друге, чтобы справляться со всеми проблемами. Пусть жизненный путь будет наполнен смехом и радостью. Пусть ваша любовь будет самым большим источником вдохновения. Люблю и обнимаю.

***

Сьогодні вас спішимо привітати,

Бо ви дочекались знаменної дати,

Святкуєте радісно річницю весілля,

І нам влаштували гостинне застілля.

Хай усмішка завжди лице осяває,

І тепло кохання ваші серця зігріває!

Чарівні квіти хай завжди ростуть навколо,

І сонця проміння освітлюють родинне коло!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.