Так, наприклад, 9 річниця шлюбу називається фаянсовим або ромашковим весіллям. У це свято заведено дарувати закоханим фаянсовий посуд чи ромашкові букети.
Якщо у ваших друзів чи знайомих наближається 9 річниця весілля, а ви не знаєте, що їм побажати, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою привітань у листівках, прозі й віршах.
Вітаю з дев'ятою річницею весілля! Щось залишилось позаду, але ваша спільна подорож продовжується. Нехай кожен момент подальшого шляху буде чарівним і щасливим.
***
Рідні мої, з річницею весілля! Цей рік був лише початком незабутньої подорожі. Бажаю, щоб у вашому спільному житті було багато прекрасних моментів, а кохання завжди об'єднувало та давало сили.
***
Доля разом колись недаремно звела!
У річницю весілля бажаю тепла,
Цінувати й любити свою половинку,
Ви – з одного намиста дві намистинки.
Будьте разом завжди, у щасті й горі.
Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,
Буде шлюб, як сталева криця, міцним.
Хай гостинним й привітним буде ваш дім!
***
З річницею весілля вас вітаю!
Кохання хай завжди вас надихає,
Дарує радість і душевне вам тепло,
Хай Янгол візьме вашу пару під крило.
Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,
Знайти навіть в дрібницях розуміння.
Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,
Річницю золоту відсвяткувати!
Привітання з річницею весілля / Колаж 24 Каналу
***
У річницю вашого подружнього життя бажаємо всього найкращого! Нехай кохання розквітає, як найяскравіший сад. Продовжуйте підтримувати одне одного у хвилини радості та смутку. Залишайтеся такими ж вірними партнерами та друзями, аби з гідністю проходити всі життєві випробування.
***
Вітаємо вас з дев'ятою річницею весілля! Цей рік був лише початком спільних пригод. Бажаємо, щоб і надалі доля приносила лише радість, кохання та безмежне щастя. Надсилаю вам багато промінчиків сонця.
***
З річницею весілля вас вітаю!
Хай доля від незгод оберігає,
Хай почуття із часом не міліють,
Нехай вони в холодні дні вас гріють.
Бажаємо вам радості й наснаги,
Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.
Ростуть нехай здобутки ваші спільні,
І щастя хай чекає вас суцільне!
***
Разом живіть щасливо
Надалі ще багато років!
Нехай любов, як диво,
Несе тепло та спокій.
Хай завжди куток ваш
Повним буде достатку,
Зростає сімейний стаж,
Й буде все в порядку.
Любіть одне одного, як
У першу мить кохання,
Хай почуття цього смак
Радує з ночі до світання!
Щире кохання вас в пару звело,
Разом ви завжди, незгодам на зло.
То ж привітати дозвольте зі святом!
Сонячних днів хай чекає багато!
Будьте терпимі, мудрі й ласкаві,
Мрійте та дійте, рішуче і яскраво.
Щоб досягати всіх цілей своїх,
Не дослухайтесь повчань ви чужих!
Привітання з річницею весілля / Колаж 24 Каналу
***
Щиро вітаю з щасливою річницею весілля! Бажаю, щоб ви й надалі знаходили силу та підтримку одне в одному, аби справлятися зі всіма проблемами. Нехай життєвий шлях буде наповнений сміхом та радістю. Нехай ваше кохання буде найбільшим джерелом натхнення. Люблю та обіймаю.
***
Сьогодні вас спішимо привітати,
Бо ви дочекались знаменної дати,
Святкуєте радісно річницю весілля,
І нам влаштували гостинне застілля.
Хай усмішка завжди лице осяває,
І тепло кохання ваші серця зігріває!
Чарівні квіти хай завжди ростуть навколо,
І сонця проміння освітлюють родинне коло!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.