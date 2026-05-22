Так, наприклад, 9 річниця шлюбу називається фаянсовим або ромашковим весіллям. У це свято заведено дарувати закоханим фаянсовий посуд чи ромашкові букети.

Якщо у ваших друзів чи знайомих наближається 9 річниця весілля, а ви не знаєте, що їм побажати, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою привітань у листівках, прозі й віршах.

Не пропустіть 9 років весілля: як називається та які традиції приховує ця дата

9 років весілля: привітання з річницею у картинках, прозі й віршах

Вітаю з дев'ятою річницею весілля! Щось залишилось позаду, але ваша спільна подорож продовжується. Нехай кожен момент подальшого шляху буде чарівним і щасливим.

***

Рідні мої, з річницею весілля! Цей рік був лише початком незабутньої подорожі. Бажаю, щоб у вашому спільному житті було багато прекрасних моментів, а кохання завжди об'єднувало та давало сили.

***

Доля разом колись недаремно звела!

У річницю весілля бажаю тепла,

Цінувати й любити свою половинку,

Ви – з одного намиста дві намистинки.

Будьте разом завжди, у щасті й горі.

Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,

Буде шлюб, як сталева криця, міцним.

Хай гостинним й привітним буде ваш дім!

***

З річницею весілля вас вітаю!

Кохання хай завжди вас надихає,

Дарує радість і душевне вам тепло,

Хай Янгол візьме вашу пару під крило.

Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,

Знайти навіть в дрібницях розуміння.

Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,

Річницю золоту відсвяткувати!

Привітання з річницею весілля / Колаж 24 Каналу

***

У річницю вашого подружнього життя бажаємо всього найкращого! Нехай кохання розквітає, як найяскравіший сад. Продовжуйте підтримувати одне одного у хвилини радості та смутку. Залишайтеся такими ж вірними партнерами та друзями, аби з гідністю проходити всі життєві випробування.

***

Вітаємо вас з дев'ятою річницею весілля! Цей рік був лише початком спільних пригод. Бажаємо, щоб і надалі доля приносила лише радість, кохання та безмежне щастя. Надсилаю вам багато промінчиків сонця.

***

З річницею весілля вас вітаю!

Хай доля від незгод оберігає,

Хай почуття із часом не міліють,

Нехай вони в холодні дні вас гріють.

Бажаємо вам радості й наснаги,

Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.

Ростуть нехай здобутки ваші спільні,

І щастя хай чекає вас суцільне!

***

Разом живіть щасливо

Надалі ще багато років!

Нехай любов, як диво,

Несе тепло та спокій.

Хай завжди куток ваш

Повним буде достатку,

Зростає сімейний стаж,

Й буде все в порядку.

Любіть одне одного, як

У першу мить кохання,

Хай почуття цього смак

Радує з ночі до світання!

Щире кохання вас в пару звело,

Разом ви завжди, незгодам на зло.

То ж привітати дозвольте зі святом!

Сонячних днів хай чекає багато!

Будьте терпимі, мудрі й ласкаві,

Мрійте та дійте, рішуче і яскраво.

Щоб досягати всіх цілей своїх,

Не дослухайтесь повчань ви чужих!

Привітання з річницею весілля / Колаж 24 Каналу

***

Щиро вітаю з щасливою річницею весілля! Бажаю, щоб ви й надалі знаходили силу та підтримку одне в одному, аби справлятися зі всіма проблемами. Нехай життєвий шлях буде наповнений сміхом та радістю. Нехай ваше кохання буде найбільшим джерелом натхнення. Люблю та обіймаю.

***

Сьогодні вас спішимо привітати,

Бо ви дочекались знаменної дати,

Святкуєте радісно річницю весілля,

І нам влаштували гостинне застілля.

Хай усмішка завжди лице осяває,

І тепло кохання ваші серця зігріває!

Чарівні квіти хай завжди ростуть навколо,

І сонця проміння освітлюють родинне коло!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.