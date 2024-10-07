Втім, у сучасному світі більшість людей навіть не задумується про те, коли саме треба мити голову. Однак існують повір'я, які застерігають відмовитися від цієї процедури в певні дні тижня, розповідає LifeStyle24.

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Чи можна мити голову в понеділок

У давнину вірили, що волосся має в собі силу, яка здатна оберігати людину. Тому пращурі доглядали за ним по-особливому, щоб не привабити нечисту силу в будинок. Для цього предки будь-яким чином уникали миття голови в понеділок, бо це могло призвести до неприємностей і невдач у житті. Зокрема, людина могла забути якусь ідею або важливу думку, через що зіткнутися з новими випробуваннями.

Що цікаво, наші пращури вважали, що п'ятниця та неділя – також несприятливі для проведення цієї процедури. Вважалося, що у ці дні був високий ризик виникнення проблем в особистому житті та конфліктів у родині. Водночас предки вірили, що в п'ятницю та неділю можна легко змити з себе удачу та накликати біди.



Чи можна мити голову в понеділок / Фото Freepik

В які дні можна мити голову

Втім, не заборонялося мити голову в інші дні тижня, зокрема у вівторок, середу, четвер та суботу. Наші пращури запевняли, що ця процедура може принести неабияку удачу, особливо в роботі. Також миття голови у ці дні покращує настрій і сприяє високій працездатності, що дозволить швидше досягти бажаних цілей. До того ж люди помічали як налагоджувалися стосунки з партнером, а розум – ставав яснішим. Крім цього, вірили, що миття голови може прибрати втому та зарядити енергією.