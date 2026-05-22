Так, например, 9-я годовщина свадьбы называется фаянсовой или ромашковой свадьбой. В этот праздник принято дарить влюбленным фаянсовую посуду или ромашковые букеты.
Если у ваших друзей или знакомых приближается 9 годовщина свадьбы, а вы не знаете, что им пожелать, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой поздравлений в открытках, прозе и стихах.
Не пропустите 9 лет свадьбы: как называется и какие традиции скрывает эта дата
9 лет свадьбы: поздравления с годовщиной в картинках, прозе и стихах
Поздравляю с девятой годовщиной свадьбы! Что-то осталось позади, но ваше совместное путешествие продолжается. Пусть каждый момент дальнейшего пути будет волшебным и счастливым.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
***
Родные мои, с годовщиной свадьбы! Этот год был лишь началом незабываемого путешествия. Желаю, чтобы в вашей совместной жизни было много прекрасных моментов, а любовь всегда объединяла и давала силы.
***
Доля разом колись недаремно звела!
У річницю весілля бажаю тепла,
Цінувати й любити свою половинку,
Ви – з одного намиста дві намистинки.
Будьте разом завжди, у щасті й горі.
Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,
Буде шлюб, як сталева криця, міцним.
Хай гостинним й привітним буде ваш дім!
***
З річницею весілля вас вітаю!
Кохання хай завжди вас надихає,
Дарує радість і душевне вам тепло,
Хай Янгол візьме вашу пару під крило.
Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,
Знайти навіть в дрібницях розуміння.
Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,
Річницю золоту відсвяткувати!
Поздравление с годовщиной свадьбы / Коллаж 24 Канала
***
В годовщину вашей супружеской жизни желаем всего наилучшего! Пусть любовь расцветает, как самый яркий сад. Продолжайте поддерживать друг друга в минуты радости и печали. Оставайтесь такими же верными партнерами и друзьями, чтобы с достоинством проходить все жизненные испытания.
***
Поздравляем вас с девятой годовщиной свадьбы! Этот год был только началом совместных приключений. Желаем, чтобы и в дальнейшем судьба приносила только радость, любви и безграничное счастье. Посылаю вам много лучиков солнца.
***
З річницею весілля вас вітаю!
Хай доля від незгод оберігає,
Хай почуття із часом не міліють,
Нехай вони в холодні дні вас гріють.
Бажаємо вам радості й наснаги,
Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.
Ростуть нехай здобутки ваші спільні,
І щастя хай чекає вас суцільне!
***
Разом живіть щасливо
Надалі ще багато років!
Нехай любов, як диво,
Несе тепло та спокій.
Хай завжди куток ваш
Повним буде достатку,
Зростає сімейний стаж,
Й буде все в порядку.
Любіть одне одного, як
У першу мить кохання,
Хай почуття цього смак
Радує з ночі до світання!
Щире кохання вас в пару звело,
Разом ви завжди, незгодам на зло.
То ж привітати дозвольте зі святом!
Сонячних днів хай чекає багато!
Будьте терпимі, мудрі й ласкаві,
Мрійте та дійте, рішуче і яскраво.
Щоб досягати всіх цілей своїх,
Не дослухайтесь повчань ви чужих!
Поздравление с годовщиной свадьбы / Коллаж 24 Канала
***
Искренне поздравляю со счастливой годовщиной свадьбы! Желаю, чтобы вы и в дальнейшем находили силу и поддержку друг в друге, чтобы справляться со всеми проблемами. Пусть жизненный путь будет наполнен смехом и радостью. Пусть ваша любовь будет самым большим источником вдохновения. Люблю и обнимаю.
***
Сьогодні вас спішимо привітати,
Бо ви дочекались знаменної дати,
Святкуєте радісно річницю весілля,
І нам влаштували гостинне застілля.
Хай усмішка завжди лице осяває,
І тепло кохання ваші серця зігріває!
Чарівні квіти хай завжди ростуть навколо,
І сонця проміння освітлюють родинне коло!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.