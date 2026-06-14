Ко Всемирному дню донора 2026: самые красивые поздравительные картинки
14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Его стали отмечать в 2005 году по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Что интересно, дату этого праздника выбрали не просто так. Именно 14 июня 1868 года родился Карл Ландштейнер – австрийский врач и лауреат Нобелевской премии, которую он получил за открытие групп крови человека. В условиях войны донорство в Украине стало вопросом выживания для сотен тысяч украинцев. На фронте и в прифронтовых госпиталях постоянно нужна кровь для раненых военных и гражданских.
Нередко именно она дает шанс на спасение после ранения. Одна донация может спасти до трех человеческих жизней. А регулярное донорство создает запас крови, который так необходим в чрезвычайных ситуациях.
По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления со Всемирным днем донора крови. Вы можете отправить их своим родным, друзьям и знакомым, которые занимаются таким важным делом.
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