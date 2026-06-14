Що цікаво, дату цього свята обрали не просто так. Саме 14 червня 1868 року народився Карл Ландштейнер – австрійський лікар та лауреат Нобелівської премії, яку отримав за відкриття груп крові людини. В умовах війни донорство в Україні стало питанням виживання для сотні тисяч українців. На фронті й у прифронтових лікарнях постійно потрібна кров для поранених військових і цивільних.

Нерідко саме вона дає шанс на порятунок після поранення. Одна донація може врятувати до трьох людських життів. А регулярне донорство створює запас крові, який так необхідний у надзвичайних ситуаціях.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання зі Всесвітнім днем донора крові. Ви можете їх надіслати своїм рідним, друзям і знайомим, які роблять таку важливу справу.

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Всесвітній день донора крові 2026: картинки-привітання

Привітання зі Всесвітнім днем донора крові 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання зі Всесвітнім днем донора крові 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі Всесвітнім днем донора крові 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі Всесвітнім днем донора крові 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі Всесвітнім днем донора крові 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі Всесвітнім днем донора крові 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі Всесвітнім днем донора крові 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання зі Всесвітнім днем донора крові 2026 / Колаж 24 Каналу