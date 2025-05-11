Искренние слова для родных: поздравления с Днем матери в прозе и стихах

Сегодня, 11 мая, вся страна поздравляет матерей с праздником. В этот день важно посвятить время самым родным женщинам.

LifeStyle24 подготовил самые искренние поздравления с Днем матери в прозе, картинках и стихах. Отправьте их своим матерям и подарите им любовь и внимание.

Интересно С праздником, родная: трогательные картинки-поздравления с Днем матери 2025

Поздравления с Днем матери 2025: картинки, проза и стихи

Матуся, хай здійсняться задуми й мрії,

Та ранок дарує усмішку щодня,

Я хочу, щоб ти була завжди красива

Та щастям зігріта, мамуля моя.

З Днем матері, люба, тебе я вітаю

Та щиро подякую, мамо, за все,

За ніжність, турботу, кохання безкрає,

За серце велике твоє золоте!

***

Моя ріднесенька матусю,

Сьогодні щиро я вітаю!

Щасливого життя для тебе

Я вірно в Господа благаю.

І усмішка завжди хай сяє,

Щоб кожну мить лише раділа,

Щоб у твоїм серці жила мрія,

Кохання в ньому, щоб кипіло.

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Мамо, турботлива, ніжна, єдина,

Подруга краща і світла людина,

Зі святом, з Днем матері щиро вітаю!

Хай твоє серденько горя не знає.

Котик-муркотик хай радість дарує,

Яскраво хай доля життя розфарбує.

Не сходить хай усмішка з рідного личка,

Радість приносить хай кожна дрібничка.

У гості мене, моя матінко, жди.

Буде з тобою хай вдача завжди.

Довго живи у турботі та щасті,

Ніжки хай гріють капці пухнасті.

***

Вітаю зі святом тебе, моя рідна!

Щасливою будь, від радості квітни,

Усміхнена будь, ніколи не плач,

Бажаю не знати печалі й невдач.

Матусенько люба, ти краща у світі!

Даруєш всім ласку свою й добре світло.

Поруч з тобою затишно й тепло.

Щоб тільки чудово все в тебе було!

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем матери. Искренне желаю покоя и вечной любви для материнского сердца, отрады и гордости для материнской души. Пусть добрыми молитвами и верной поддержкой, большими возможностями и лучами счастья устилается тропинка твоего ребенка.

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Поздравляю с Днем матери и желаю всю жизнь для своего ребенка петь добрую колыбельную вдохновения, любви, радости, желаю для своего чада быть не просто хорошей матерью, а лучшей мамой, талантливой и любимой, ласковой и милой, мужественной и веселой мамой. Здоровья всей семье и большого счастья для твоего материнского сердца.

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем матери и от всего сердца желаю ни одного дня без мечты и счастья, ни одного мгновения без любви и добрых надежд. Желаю всегда гордиться победами своих детей, желаю яркой звездой удачи озарять путь своего чада.

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Поздравляю с Днем матери. Пусть твое сердце не знает боли и печали, пусть твои руки творят настоящие чудеса для детей, пусть твою душу нежно целуют, пусть о тебе заботятся и тобой дорожат твои дорогие дети. Будь лучшей мамой своих лучших детей.