Искренние слова для родных: поздравления с Днем матери в прозе и стихах
- 11 мая в Украине празднуют День матери.
- LifeStyle24 подготовил разнообразные поздравления в форме прозы, картинок и стихов для этого праздника.
Сегодня, 11 мая, вся страна поздравляет матерей с праздником. В этот день важно посвятить время самым родным женщинам.
LifeStyle24 подготовил самые искренние поздравления с Днем матери в прозе, картинках и стихах. Отправьте их своим матерям и подарите им любовь и внимание.
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Поздравления с Днем матери 2025: картинки, проза и стихи
Матуся, хай здійсняться задуми й мрії,
Та ранок дарує усмішку щодня,
Я хочу, щоб ти була завжди красива
Та щастям зігріта, мамуля моя.
З Днем матері, люба, тебе я вітаю
Та щиро подякую, мамо, за все,
За ніжність, турботу, кохання безкрає,
За серце велике твоє золоте!
***
Моя ріднесенька матусю,
Сьогодні щиро я вітаю!
Щасливого життя для тебе
Я вірно в Господа благаю.
І усмішка завжди хай сяє,
Щоб кожну мить лише раділа,
Щоб у твоїм серці жила мрія,
Кохання в ньому, щоб кипіло.
***
Мамо, турботлива, ніжна, єдина,
Подруга краща і світла людина,
Зі святом, з Днем матері щиро вітаю!
Хай твоє серденько горя не знає.
Котик-муркотик хай радість дарує,
Яскраво хай доля життя розфарбує.
Не сходить хай усмішка з рідного личка,
Радість приносить хай кожна дрібничка.
У гості мене, моя матінко, жди.
Буде з тобою хай вдача завжди.
Довго живи у турботі та щасті,
Ніжки хай гріють капці пухнасті.
***
Вітаю зі святом тебе, моя рідна!
Щасливою будь, від радості квітни,
Усміхнена будь, ніколи не плач,
Бажаю не знати печалі й невдач.
Матусенько люба, ти краща у світі!
Даруєш всім ласку свою й добре світло.
Поруч з тобою затишно й тепло.
Щоб тільки чудово все в тебе було!
***
Поздравляю с Днем матери. Искренне желаю покоя и вечной любви для материнского сердца, отрады и гордости для материнской души. Пусть добрыми молитвами и верной поддержкой, большими возможностями и лучами счастья устилается тропинка твоего ребенка.
***
Поздравляю с Днем матери и желаю всю жизнь для своего ребенка петь добрую колыбельную вдохновения, любви, радости, желаю для своего чада быть не просто хорошей матерью, а лучшей мамой, талантливой и любимой, ласковой и милой, мужественной и веселой мамой. Здоровья всей семье и большого счастья для твоего материнского сердца.
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Поздравляю с Днем матери и от всего сердца желаю ни одного дня без мечты и счастья, ни одного мгновения без любви и добрых надежд. Желаю всегда гордиться победами своих детей, желаю яркой звездой удачи озарять путь своего чада.
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Поздравляю с Днем матери. Пусть твое сердце не знает боли и печали, пусть твои руки творят настоящие чудеса для детей, пусть твою душу нежно целуют, пусть о тебе заботятся и тобой дорожат твои дорогие дети. Будь лучшей мамой своих лучших детей.