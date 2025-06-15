Самые искренние поздравления с Днем отца 2025: трогательные пожелания в прозе и стихах
- В Украине 15 июня празднуют День отца, когда дети благодарят своих родителей за поддержку и любовь.
- По случаю праздника предлагаются поздравления в виде картинок, прозаических и стихотворных пожеланий для родителей.
В это воскресенье, 15 июня, в Украине отмечают один из самых трогательных праздников – День отца. В этот праздник дети благодарят своих родителей за любовь и безграничную поддержку.
По этому случаю LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Днем отца в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным людям и подарите им хорошее настроение.
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Поздравления с Днем отца 2025: картинки, проза и стихи
Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Ты действительно заслуживаешь данного праздника, и я хочу пожелать тебе всего хорошего, позитивного и самого лучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, цементного здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежный запас, естественно бесконечный.
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Дорогой папа, поздравляю тебя с замечательным праздником, с Днем отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все преграды падут перед твоей харизмой, а твой оптимизм выручает даже в экстремальных обстоятельствах. Удачи тебе!
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Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі та довгі літа.
***
У день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров'я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
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Поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ты не был. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостно каждое мгновение.
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Моего любимого папу поздравляю с праздником! В День отца мне очень хочется, чтобы ты всегда был счастлив, ведь когда я вижу твою улыбку, на душе становится теплее! Спасибо тебе, папа, за то, что ты у меня есть, ты самый лучший отец в мире! Желаю тебе благополучия, радости и прекрасного настроения!
***
На дворі батьківське свято,
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато,
І зітре всі зморшки з лиця!
Щоб все було в порядку,
Біди танули, як дим,
Була пишною життєва грядка,
Був ти вічно молодим!
***
Ти, мій тато, найкращий,
Сильний, добрий і рідний,
Терплячий і могутній,
Знай, що я завжди з тобою!
Я люблю тебе, батько,
І пишаюся, що мій батько –
Це в житті переможець,
Це істинний боєць!