Для самой родной мамы: теплые поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах

Всем детям хочется сделать день рождения для своей мамы особенным. Так, кто-то создает незабываемый подарок, а некоторые готовят оригинальные поздравления, которые точно запомнятся самому родному человеку.

Материнская забота и любовь сопровождают нас на протяжении всей жизни. 24 Канал подготовил поздравления с днем рождения для мамы в картинках, прозе и стихах. Пусть этот праздник принесет каждой маме тепло, которое она ежедневно дарит своим детям.

Интересно Самые искренние слова для именинников: поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах

Поздравления с днем рождения для мамы: картинки, проза и стихи

Поздравляю с днем рождения, милая моя мама! Желаю тебе, моя родненькая, здоровья, счастья и благополучия, любви, радости и хорошего самочувствия. Мама, пусть в твоей жизни не будет плохих часов, пусть каждый день дарит тебе уверенность, вдохновение, чудо и удачу.

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С Днем рождения, мама! Желаю тебе здоровья, сил, гармонии, красоты, смелости, уверенности и бодрости. Мама, желаю долгой обеспеченной и счастливой жизни. Желаю вдохновения и радости каждый день. Желаю интересных событий и приятных встреч. Мама, пусть твои желания осуществляются, ведь все на свете возможно, надо только верить.

Поздравления с днем рождения для мамы / Коллаж LifeStyle24

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Матусю рідненька, вітаю тебе!

В житті хай твоєму найкраще буде:

Здоров'я та радість, тепло і кохання,

Збуваються хай завжди твої бажання!

Господь хай у справах завжди помагає,

А Янгол від зла тебе оберігає!

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Мамо, матусю, рідненька моя,

Вітаю тебе з днем народження я!

Бажаю тобі життя без турбот,

Настрій, щоб був вище всяких висот.

Вражень, сюрпризів, емоцій, любові,

Приємних подій і посмішок долі.

Бажаю тобі тільки щастя й добра,

Кращої тебе на світі нема.

Поздравление с днем рождения для мамы / Коллаж LifeStyle24

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Мамочка, с праздником! Родненькая, будь здорова, веселая и активная. Пусть каждый день приносит приятные новости и интересные, радостные события. Пусть каждая минутка твоей жизни будет согрета теплом и заботой! Мама, желаю тебе душевного комфорта и благополучия!

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Родная моя мама, поздравляю тебя с твоим днем рождения! Желаю тебе, дорогая и любимая, чтобы твои глаза не видели горьких слез, руки – тяжелой работы, сердце не знало тоски, душа не чувствовала переживаний, а судьба радовала приятными встречами и сказочными событиями.

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Любу матусю сьогодні вітаю!

В народження день я щиро бажаю

Міцного здоров'я та настрою гарного,

Щасливих світанків та неба безхмарного,

На серці лиш ясної завжди погоди,

Хай ніколи тебе не зустрінуть негоди!

Поздравления с днем рождения для мамы / Коллаж LifeStyle24

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Лучшая моя, дорогая мамочка! Пусть в твой день рождения сияют ярче звезды, воплощаются все желания, любовь дарят родные, внимание и заботу – лучшие друзья. Ты моя лучшая мама и самая красивая женщина!

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С днем рождения, милая мама! Я желаю тебе, моя родненькая, всегда быть такой живой, веселой, красивой, доброй, открытой, искренней, талантливой, вдохновенной, жизнерадостной, непревзойденной. Мамочка, также желаю тебе отличного самочувствия и хорошего здоровья, любви и гармонии души.