Материнська турбота та любов супроводжують нас протягом усього життя. 24 Канал підготував привітання з днем народження для мами у картинках, прозі й віршах. Нехай це свято принесе кожній матусі тепло, яке вона щодня дарує своїм дітям.

Цікаво Найщиріші слова для іменинників: привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах

Привітання з днем народження для мами: картинки, проза й вірші

Вітаю з днем народження, мила моя мамо! Бажаю тобі, моя рідненька, здоров'я, щастя та добробуту, любові, радощів та гарного самопочуття. Мамо, нехай у твоєму житті не буде лихих годин, нехай кожен день дарує тобі впевненість, натхнення, диво та вдачу.

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З Днем народження, мамо! Бажаю тобі здоров'я, сил, гармонії, краси, сміливості, впевненості та бадьорості. Мамо, бажаю довгого забезпеченого та щасливого життя. Бажаю натхнення та радості кожного дня. Бажаю цікавих подій та приємних зустрічей. Мамо, нехай твої бажання здійснюються, адже усе на світі можливо, треба тільки вірити.

Привітання з днем народження для мами / Колаж LifeStyle24

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Матусю рідненька, вітаю тебе!

В житті хай твоєму найкраще буде:

Здоров'я та радість, тепло і кохання,

Збуваються хай завжди твої бажання!

Господь хай у справах завжди помагає,

А Янгол від зла тебе оберігає!

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Мамо, матусю, рідненька моя,

Вітаю тебе з днем народження я!

Бажаю тобі життя без турбот,

Настрій, щоб був вище всяких висот.

Вражень, сюрпризів, емоцій, любові,

Приємних подій і посмішок долі.

Бажаю тобі тільки щастя й добра,

Кращої тебе на світі нема.

Привітання з днем народження для мами / Колаж LifeStyle24

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Матусю, зі святом! Рідненька, будь здорова, весела та активна. Нехай кожен день приносить приємні новини та цікаві, радісні події. Хай кожна хвилинка твого життя буде зігріта теплом та турботою! Мамо, бажаю тобі душевного комфорту та добробуту!

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Рідненька моя мамо, вітаю тебе з твоїм днем народження! Бажаю тобі, дорогенька та кохана, щоб твої очі не бачили гірких сліз, руки – важкої роботи, серце не знало туги, душа не відчувала переживань, а доля тішила приємними зустрічами та казковими подіями.

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Любу матусю сьогодні вітаю!

В народження день я щиро бажаю

Міцного здоров'я та настрою гарного,

Щасливих світанків та неба безхмарного,

На серці лиш ясної завжди погоди,

Хай ніколи тебе не зустрінуть негоди!

Привітання з днем народження для мами / Колаж LifeStyle24

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Найкраща моя, люба матуся! Нехай у твій день народження сяють яскравіше зорі, втілюються всі бажання, любов дарують рідні, увагу та турботу – найкращі друзі. Ти моя найкраща мама та найкрасивіша жінка!

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З днем народження, мило мамо! Я бажаю тобі, моя рідненька, завжди бути такою жвавою, веселою, гарною, доброю, відкритою, щирою, талановитою, натхненною, життєрадісною, неперевершеною. Матусю, також бажаю тобі чудового самопочуття та доброго здоров'я, любові та гармонії душі.