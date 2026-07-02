С Днем спортивного журналиста 2026: красивые поздравления в прозе и картинках

Матч может длиться 90 минут, а хороший материал о нем живет гораздо дольше. Именно спортивные журналисты первыми рассказывают о громких победах, болезненных поражениях, невероятных рекордах и эмоциях, которые остаются за кадром. И пока большинство болельщиков еще спорят о судействе, они уже дописывают новость или готовят репортаж.

2 июля в Украине отмечают День спортивного журналиста – праздник людей, которые умеют находить интересные истории там, где для кого-то это всего лишь счет на табло. Если среди ваших друзей, родных или коллег есть те, кто живет спортом не только на трибунах, но и в редакции, самое время сказать им несколько теплых слов. По этому случаю "24 Канал" собрал красивые поздравления, которые точно будет приятно получить.

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Поздравления с Днем спортивного журналиста 2026 в прозе

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С Международным днем спортивного журналиста! Пусть в работе будет больше ярких побед, эксклюзивов и поводов гордиться своими материалами, а в жизни – времени на отдых, семью и любимый спорт.

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С праздником! Желаем, чтобы в профессии всегда было место для драйва, а в жизни – для счастливых моментов вне работы.



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В ваш профессиональный праздник желаем интересных героев, честных интервью, текстов, которые хочется перечитывать, и читателей, которые ценят ваш труд. Пусть каждый новый день приносит больше вдохновения, чем дедлайнов.

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Поэтому желаем, чтобы в вашей жизни было больше золотых медалей в виде счастливых моментов, крепкого здоровья, громких профессиональных побед и людей, которые поддерживают даже тогда, когда до дедлайна осталось всего пять минут. С Международным днем спортивного журналиста!

С Днем спортивного журналиста 2026 картинки



Поздравления с Днем спортивного журналиста 2026 / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню спортивного журналиста 2026 / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем спортивного журналиста 2026 в прозе / Коллаж 24 Канала





С Днем спортивного журналиста 2026 поздравления своими словами / Коллаж 24 Канала



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