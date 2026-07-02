2 липня в Україні відзначають День спортивного журналіста – свято людей, які вміють знаходити цікаві історії там, де для когось є лише рахунок на табло. Якщо серед ваших друзів, рідних чи колег є ті, хто живе спортом не лише на трибунах, а й у редакції, саме час сказати їм кілька теплих слів. З цієї нагоди 24 Канал зібрав красиві привітання, які точно буде приємно отримати.

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Привітання з Днем спортивного журналіста 2026 в прозі

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З Міжнародним днем спортивного журналіста! Нехай у роботі буде більше яскравих перемог, ексклюзивів і приводів пишатися своїми матеріалами, а в житті – часу на відпочинок, сім'ю та улюблений спорт.

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Зі святом! Бажаємо, щоб у професії завжди було місце для драйву, а в житті – для щасливих моментів поза роботою.



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У ваше професійне свято бажаємо цікавих героїв, чесних інтерв'ю, текстів, які хочеться перечитувати, і читачів, які цінують вашу працю. Нехай кожен новий день приносить більше натхнення, ніж дедлайнів.

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Тож бажаємо, щоб у вашому житті було більше золотих медалей у вигляді щасливих моментів, міцного здоров'я, гучних професійних перемог і людей, які підтримують навіть тоді, коли дедлайн уже за п'ять хвилин. З Міжнародним днем спортивного журналіста!

З Днем спортивного журналіста 2026 картинки



Привітання з Днем спортивного журналіста 2026 / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем спортивного журналіста 2026 / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем спортивного журналіста 2026 в прозі / Колаж 24 Каналу





З Днем спортивного журналіста 2026 привтіання своїми словами / Колаж 24 Каналу



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