Искренние поздравления с Днем таксиста 2025: теплые слова в прозе и стихах
- 22 марта празднуют Международный день таксиста, желая водителям благодарных клиентов и безопасных поездок.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем таксиста в виде картинок, прозы и стихов.
Сегодня, 22 марта, во всем мире празднуют Международный день таксиста. В этот праздник принято желать водителям благодарных клиентов и безопасных поездок.
Что интересно, именно 22 марта 1907 года начали курсировать кэбы в Лондоне. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем таксиста в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые отмечают этот праздник.
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Поздравления с Днем таксиста 2025: картинки, проза и стихи
З Днем таксиста! Нехай клієнти
Будуть щедрими завжди
На усмішки, компліменти,
Не грублять нехай ніколи!
Праці гідна оплата
Неодмінно вас знайде,
Що турбувало колись –
Обов'язково пройде!
***
Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и везде успевать, знать правильный путь и хорошую дорогу, беречь себя и постоянно находиться в хорошем настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.
***
Поздравляю с Днем таксиста! Желаю добрых и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, бодрости и неугасимых сил, благополучия в жизни и несокрушимого счастья, зеленого света к удаче и отсутствия стоп-знаков в достижении целей.
***
Вітаю всіх таксистів
З їх чудовим днем.
Нехай зеленим тільки світить
Світлофор вам вогником.
Щастя вам, доріг відкритих
І в роботі й в долі.
Щоб завжди було затишно
На своєму сталевому коні.
***
Вітаю з Днем таксиста!
Цілий день ти за кермом.
Так, робота непоказна,
Але зате є затишний дім.
Я бажаю, щоб зустрічалися
Сміх і радість на шляху.
Щоб проблеми вдалину помчали,
Щоб щастя зміг знайти!
***
Желаю тебе в День таксиста ровной дороги, которая приведет тебя к твоей мечте! Пусть никогда не подводят колеса, и пусть всегда в твоей жизни горит лишь зеленый свет! Я желаю тебе простых жизненных побед, и чтобы в твоей судьбе никогда не случалось непредвиденных проблем со здоровьем! С праздником тебя!
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Поздравляю тебя с Днем таксиста! Ты заядлый автолюбитель, можно сказать, профессионал! Я хочу пожелать тебе, чтобы на дорогах не возникало аварийных опасных ситуаций, чтобы ты мчался на максимальной скорости к своему счастью, чтобы удача и успех никогда не отвернулись, а жизнь радовала бесконечно!
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Уважаемые работники службы такси, мы посылаем вам свои самые искренние пожелания. Благодаря вам мы легко преодолеваем расстояния, и быстро с комфортом добираемся в любое назначенное место. Пусть на вашем пути не возникает пробок, дороги стелятся ровной и гладкой лентой, а от клиентов не будет отбоя.