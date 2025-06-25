С Днем таможенника Украины 2025: самые красивые поздравления в картинках и прозе

25 июня ежегодно отмечают День таможенника Украины. Именно в этот день, в 1991 году, Верховная Рада приняла Закон "О таможенном деле", что стало правовой основой для создания современной таможенной системы независимого государства.

Уже в 1992-м Указом Президента Украины был официально установлен День таможенной службы Украины, который отмечался ежегодно 25 июня. Этот праздник чествовал работу специалистов, которые обеспечивают экономическую безопасность страны, борются с контрабандой, способствуют внешнеэкономическим связям и защищают национальные интересы.

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Впрочем, в 2013 году День таможенника объединили с Днем работника налоговой службы, поэтому профессиональный праздник специалисты отмечали 18 марта. Однако со временем возникла необходимость вернуть таможенникам отдельное признание. Поэтому в 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ, которым возобновил празднование Дня таможенника Украины именно 25 июня.

Интересно, что на международном уровне таможенников чествуют 26 января. Дело в том, что именно в этот день, в 1953 году, в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, рассказывает LifeStyle24. По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления с Днем таможенника Украины в картинках и прозе.

Поздравления с Днем таможенника Украины 2025: картинки и проза

Уважаемые работники таможни Украины, искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Благодаря вашей профессиональной и слаженной работе внешняя экономическая деятельность нашей страны имеет возможность развиваться, украинские предприятия – процветать, а государственный бюджет пополняться средствами. Вы являетесь тем важным звеном в большой цепочке национальной экономики и в формировании положительного имиджа Украины в мире.

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По случаю Дня таможенной службы Украины поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаю вам силы и вдохновения для того, чтобы вы и в дальнейшем самоотверженно защищали интересы нашего государства и способствовали его процветанию. Мало кто знает, но именно верное и справедливое несения службы на государственной таможне, способствует развитию экономики, позволяет развиваться отечественной промышленности и поддерживает авторитет нашей страны на должном уровне. Поэтому пусть растет ваша семья, улучшается достаток и увеличивается желание служить своему народу.

Поздравления с Днем таможенника Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем таможенной службы Украины. Желаю профессионального роста и стойкости в выполнении поставленных перед вами задач. Желаю вам быть принципиальными и самоотверженными в вашем чрезвычайно важном деле, которое призвано защищать интересы каждого из нас и обеспечить благосостояние нашего государства. Пусть Бог посылает вам здоровья и счастья.

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С праздником тебя, таможенник! Легкой службы, достойной зарплаты, сил и энергии, хороших отношений с руководством! И, конечно, мира и спокойствия на украинской границе!

Поздравление с Днем таможенника Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сегодня, День таможенника, и я поздравляю тебя с этим праздником! Пусть работа приносит большую радость, и в личном плане все будет замечательно! Крепкого здоровья, счастливой семейной жизни и больше свободного времени для своих увлечений!

Поздравления с Днем таможенника Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С праздником тебя! С Днем таможенника! Пусть служба будет легкой и безопасной, руководство и коллеги уважают, зарплата растет, а твоя семья будет крепкой и счастливой! Спасибо за службу Родине!