Вже у 1992-му Указом Президента України було офіційно встановлено День митної служби України, який відзначався щороку 25 червня. Це свято вшановувало роботу фахівців, які забезпечують економічну безпеку країни, борються з контрабандою, сприяють зовнішньоекономічним зв'язкам і захищають національні інтереси.

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Втім, у 2013 році День митника об'єднали з Днем працівника податкової служби, тому професійне свято спеціалісти відзначали 18 березня. Проте з часом виникла необхідність повернути митникам окреме визнання. Тому у 2020 році Президент України Володимир Зеленський підписав новий указ, яким відновив святкування Дня митника України саме 25 червня.

Цікаво, що на міжнародному рівні митників вшановують 26 січня. Річ у тім, що саме у цей день, у 1953 році, в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва, розповідає LifeStyle24. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем митника України у картинках і прозі.

Привітання з Днем митника України 2025: картинки й проза

Шановні працівники митниці України, щиро вітаю вас з вашим професійним святом! Завдяки вашій професійній та злагодженій праці зовнішня економічна діяльність нашої країни має можливість розвиватися, українські підприємства – процвітати, а державний бюджет поповнюватися коштами. Ви є тією важливою ланкою у великому ланцюжку національної економіки та у формуванні позитивного іміджу України у світі.

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З нагоди Дня митної служби України вітаємо вас з професійним святом. Бажаю вам сили та наснаги для того, щоб ви й надалі самовіддано захищали інтереси нашої держави та сприяли її процвітанню. Мало хто знає, але саме вірне та справедливе несення служби на державній митниці, сприяє розвитку економіки, дозволяє розвиватися вітчизняній промисловості та підтримує авторитет нашої країни на належному рівні. Тому нехай зростає ваша родина, покращується достаток та збільшується бажання служити своєму народу.

Привітання з Днем митника України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем митної служби України. Бажаю професійного зросту та стійкості у виконанні поставлених перед вами завдань. Бажаю вам бути принциповими та самовідданими у вашій надзвичайно важливій справі, яка покликана захищати інтереси кожного з нас та забезпечити добробут нашої держави. Нехай Бог посилає вам здоров'я та щастя.

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Зі святом тебе, митнику! Легкої служби, гідної зарплати, сил та енергії, добрих стосунків із керівництвом! І, звісно, ​​миру та спокою на українському кордоні!

Привітання з Днем митника України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні, День митника, і я вітаю тебе із цим святом! Нехай робота приносить велику радість, і в особистому плані все буде чудово! Міцного здоров'я, щасливого сімейного життя та більше вільного часу для своїх захоплень!

Привітання з Днем митника України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі святом тебе! З Днем митника! Нехай служба буде легкою та безпечною, керівництво та колеги поважають, зарплата зростає, а твоя родина буде міцною та щасливою! Дякую за службу Батьківщині!