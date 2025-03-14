Самые искренние поздравления с Днем украинского добровольца: теплые слова в прозе и стихах

14 марта отмечают особый праздник – День украинского добровольца. Его утвердили в 2017 году, чтобы почтить мужество бойцов, которые борются за независимость и свободу Украины.

С тех пор украинцы ежегодно благодарят тех, кто посвятил свою жизнь служению украинскому народу. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Днем украинского добровольца в картинках, прозе и стихах.

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Поздравления с Днем украинского добровольца 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю тебя с Днем добровольца Украины! Желаю силы и крепости духа, энергии и оптимизма, благополучия и спокойствия. Пусть жизнь будет наполнена приятными и положительными эмоциями, и в ней будет место только миру и любви!

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С Днем украинского добровольца! Желаю скорейшей победы Украины, чтобы все вы вернулись домой к своим семьям. Крепкого здоровья, надежных товарищей рядом и Божьей защиты!

Поздравление с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляем добровольцев Украины с их праздником. Спасибо вам, герои! Желаю вам здоровья, мудрости, успехов! Чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже. Мы все ждем вас дома живыми и здоровыми! Мира, любви и счастья вам!

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З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

Поздравление с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Більше життєвих і світлих надій!

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Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

Поздравление с Днем украинского добровольца 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Дорогие добровольцы, пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после любых "баталий", которые часто случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья вам, успехов и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!