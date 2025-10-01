Трогательные поздравления с Днем ветерана Украины 2025: как правильно поблагодарить их за защиту
- День ветерана в Украине отмечается 1 октября с 2004 года, его цель – чествование ветеранов и обеспечение их социальной защиты.
- Поздравления с Днем ветерана содержат слова благодарности и пожелания здоровья и благополучия ветеранам Украины.
Ежегодно 1 октября в Украине отмечают День ветерана. Это важный праздник, в который принято чествовать вклад людей, которые достойно служили своей родной стране и боролись за ее независимость.
Что интересно, День ветерана в Украине официально установили в 2004 году Указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Главная цель праздника – привлечь внимание общества к потребностям старшего поколения и обеспечить надлежащую социальную защиту ветеранов. Как правильно поблагодарить ветеранов за защиту и что им пожелать – рассказывает LifeStyle24.
День ветерана Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах
Вже стільки літ і стільки зим,
Як відгримів той бій кривавий,
Вони ж ще там, на полі слави,
Уклін їм, мертвим і живим!
Спасибі вам, сивоголові,
Вітчизни-матері сини!
Немає правди у війни,
Вона лиш в мирі та любові!
Зупинись, прислухайся на мить –
Кричать з вогню і мати, і дитина,
Хай буде мир, хай більше не горить
У пеклі війн твоє життя, людино!
***
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки –
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!
Здоров'я в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, довгий вік усім вам у дарунок!
***
С Днем ветерана Украины! Крепкого здоровья вам и отличного настроения в этот праздник. Пусть не болят ваши раны, пусть счастье и радость не исчезают в ваших домах. Гордимся тем, что вы сделали для Украины!
***
Поздравляю вас с Днем ветерана Украины! Мы помним о тех, кто, не жалея собственной жизни, защищал родную землю, наше настоящее. Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, уюта и благополучия. Мирного неба вам и вашей семье!
Заметим, что 1 октября также празднуют День защитников и защитниц Украины. Наша редакция уже подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах.
***
Привели шляхи-дороги
Наш народ до перемоги.
І солдати-дідусі
Посміхаються усі.
Це святе жовтневе свято
Треба серцем відчувати!
Придивись: в старих солдат
Сльози радощів блищать!
Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.
***
Светлая память погибшим в боях за освобождение, защиту чести и достоинства родного народа. Земной поклон героям войны, которые смогли выжить в страшном аду вражеских нашествий и сквозь всю жизнь пронесли любовь к Родине. Наш святой долг – уважать бесценный подвиг ветеранов, сохранить воспоминания очевидцев кровавых лет войны для следующих поколений. Ведь тот, кто знает цену свободы, никогда не даст повторить трагических ошибок прошлого.
***
Поздравляю с Днем ветерана Украины! Желаю вам самого главного – здоровья, радости, сил и вдохновения, счастья и благополучия, долголетия, добра, мира и веры в лучшее будущее! Пусть все проблемы и невзгоды обходят стороной, а добро, что вы делаете, возвращается к вам сторицей!
