Самые искренние поздравления с Днем вышиванки 2025: теплые слова в прозе и стихах

Сегодня, 15 мая, в Украине отмечают День вышиванки. В этот праздник принято надевать вышитую одежду на работу, учебу или прогулку, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и популяризировать украинскую культуру.

По случаю праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем вышиванки в картинках, прозе и стихах. Обязательно отправьте их своим родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот важный праздник.

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Поздравления с Днем вышиванки 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю с замечательным праздником самобытной, неповторимой, живописной украинской культуры – Днем вышиванки. Она символизирует связь поколений, пробуждает высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Желаю укрепления украинской идентичности для процветания нашей страны.

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Сегодня хочу поздравить с праздником одного из главных символов нашей национальной самобытности – Днем Вышиванки. Вышиванка – одежда свободных людей.

Поздравление с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляем с искренним и красивым праздником – Днем Вышиванки! Давайте вспомним о нашей милой Украине, своих прадедов и традиции. История Родины – это наше будущее. Будем любить его и защищать!

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Поздравляю с Днем Вышиванки! Желаю счастья и крепкого здоровья! Пусть родная земля вас защищает, охраняет от всех бед и неприятностей, а главное – придает сил, вдохновения на новые достижения. Желаю вам всегда оставаться сильными, крепкими и замечательными!

Поздравление с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сорочку мати сину вишивала,

І душу й серце в вишивку вкладала.

Як пам'яті народної відлунки,

На полотні з'являлись візерунки,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

З Днем Вишиванки!

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Вишиванка, вишиванка, вишиванка,

Я одягну її вранці,

І причешуся, причешуся,

І усміхнуся радісною усмішкою.

Тому що сьогодні святе

Ми будемо святкувати

І співати пісні.

На весь світ говорити,

Бо в нашої вишиваночки

Сьогодні свято.

Поздравления с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

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На свята вся родина

Мама, тато і навіть я,

Вишиванки одягаємо

У центрі міста ми гуляємо.

Нехай усі знають, що батьківщина

Любити матусю – Україну!

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День вышиванки – это замечательный национальный праздник. Хочу тебя поздравить с тем, что мы украинцы. Мы сильная, красивая и всемогущая нация. Пусть вышиванки берегут наши тела и души. Быстрой победы Украине и всем нам. Поздравляю!