Самые искренние поздравления с Днем вышиванки 2025: теплые слова в прозе и стихах
- 15 мая в Украине отмечают День вышиванки, когда принято одевать вышитую одежду, чтобы подчеркнуть национальную идентичность.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем вышиванки в картинках, прозе и стихах.
Сегодня, 15 мая, в Украине отмечают День вышиванки. В этот праздник принято надевать вышитую одежду на работу, учебу или прогулку, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и популяризировать украинскую культуру.
По случаю праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем вышиванки в картинках, прозе и стихах. Обязательно отправьте их своим родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот важный праздник.
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Поздравления с Днем вышиванки 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю с замечательным праздником самобытной, неповторимой, живописной украинской культуры – Днем вышиванки. Она символизирует связь поколений, пробуждает высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Желаю укрепления украинской идентичности для процветания нашей страны.
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Сегодня хочу поздравить с праздником одного из главных символов нашей национальной самобытности – Днем Вышиванки. Вышиванка – одежда свободных людей.
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Поздравляем с искренним и красивым праздником – Днем Вышиванки! Давайте вспомним о нашей милой Украине, своих прадедов и традиции. История Родины – это наше будущее. Будем любить его и защищать!
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Поздравляю с Днем Вышиванки! Желаю счастья и крепкого здоровья! Пусть родная земля вас защищает, охраняет от всех бед и неприятностей, а главное – придает сил, вдохновения на новые достижения. Желаю вам всегда оставаться сильными, крепкими и замечательными!
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Сорочку мати сину вишивала,
І душу й серце в вишивку вкладала.
Як пам'яті народної відлунки,
На полотні з'являлись візерунки,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо –
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
З Днем Вишиванки!
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Вишиванка, вишиванка, вишиванка,
Я одягну її вранці,
І причешуся, причешуся,
І усміхнуся радісною усмішкою.
Тому що сьогодні святе
Ми будемо святкувати
І співати пісні.
На весь світ говорити,
Бо в нашої вишиваночки
Сьогодні свято.
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На свята вся родина
Мама, тато і навіть я,
Вишиванки одягаємо
У центрі міста ми гуляємо.
Нехай усі знають, що батьківщина
Любити матусю – Україну!
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День вышиванки – это замечательный национальный праздник. Хочу тебя поздравить с тем, что мы украинцы. Мы сильная, красивая и всемогущая нация. Пусть вышиванки берегут наши тела и души. Быстрой победы Украине и всем нам. Поздравляю!