Самые искренние поздравления с Днем журналиста Украины 2025: теплые слова в прозе и стихах

6 июня ежегодно отмечают День журналиста Украины. Его установили в 1994 году Указом тогдашнего президента Леонида Кравчука.

LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем журналиста в картинках, прозе и стихах. Отправьте их всем друзьям, знакомым и родным, кто формирует информационное пространство Украины.

Смотрите также Календарь праздников и выходных на июнь 2025: будут ли украинцы отдыхать на День отца

Поздравления с Днем журналиста Украины 2025: картинки, проза и стихи

С Днем журналиста Желаю вскоре написать об окончании войны и победе Украины! Вдохновения, достойной зарплаты, хороших новостей и мира!

***

Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня журналиста. Ваш повседневный, упорный труд, высокопрофессиональное чувство долга, преданность делу снискали широкое признание и почет большой армии читателей и почитателей вашего таланта.

Поздравление с Днем журналиста Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Пусть каждая новость дается легко, а правильные слова подбираются сами собой. Пусть читатели никогда не остаются равнодушными. Пусть ваше издание процветает, а новости будут исключительно интересными и позитивными. С Днем журналиста Украины!

***

С Днем журналиста! Пусть и в дальнейшем ваше открытое и искреннее слово служит правде и истине, утверждению добра и справедливости, а судьба будет благосклонна к вам, дарит счастье и здоровье!

Поздравление с Днем журналиста Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Нових вам злетів! У добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Добра шановні вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь вас.

Не рядові. Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка вам, четверта владо,

За ваші помисли й діла,

Вітаю вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!".

Поздравление с Днем журналиста Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Там, де новина, першими бувайте,

І "гаряче" хапайте в об'єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Висвітлює життя народу ясно,

Яскраво відображає часу плин,

Навіть у тих місцях, де так небезпечно

Нам не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

Журналіста день – нехай же вам

Яскраве світло дорогу висвітлює,

Як маяк далекий кораблям.