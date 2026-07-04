День независимости США 2026: лучшие поздравления для тех, кто живет в Америке

Ваши друзья, которые сейчас живут в США, сегодня отмечают 4 июля вместе с американцами, и это тоже их особенный день. Отправьте им что-нибудь теплое, напомните, что вы о них помните, думаете о них и рады, что они там в безопасности.

И именно для этого редакция 24 Канала подготовила подборку поздравлений с Днем независимости США. Выбирайте то, что подходит именно вашему другу или подруге, и отправляйте прямо сейчас.

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Поздравления с Днем независимости Америки для друзей

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Поздравляю с 4 июля! Празднуй шумно, ешь много и наслаждайся каждой минутой. Но где-то в глубине души знай, что мы ждем тебя дома.

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Поздравляю! Живешь далеко, но мыслями всегда рядом. Празднуй за себя и за нас – и пусть этот день приносит только радость и покой.

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С 4 июля! Пусть Америка дарит тебе все, что тебе сейчас нужно, – безопасность, возможности и добрых людей рядом. А мы здесь держимся и ждем лучших времен вместе.

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С 4 июля! Пусть Америка дарит тебе именно то, ради чего ты туда уехал – свободу быть собой, заниматься своим делом и строить жизнь так, как ты хочешь. Наслаждайся каждой минутой этого дня.

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Поздравляю с 4 июля! Пусть эта страна открывает для тебя новые двери каждый день – возможности, знакомства и опыт, который меняет жизнь. А фейерверки сегодня пусть будут в честь твоего собственного нового начала.

Поздравления с Днем независимости Америки: картинки



С Днем независимости США 2026 картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем независимости США 2026 картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала





С Днем независимости США 2026 своими словами / Коллаж 24 Канала





Картинки "С Днем независимости США 2026" / Коллаж 24 Канала



Также поздравляй друзей и знакомых с Днем рождения, если они как раз его отмечают.