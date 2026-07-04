І саме для цього редакція 24 каналу підготувала добірку привітань з Днем незалежності США. Обирайте те, що підходить саме вашому другу чи подрузі, і надсилайте просто зараз.

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Привітання з Днем незалежності Америки для друзів

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Вітаю з 4 липня! Святкуй гучно, їж багато і насолоджуйся кожною хвилиною. Але десь у глибині душі знай, що ми чекаємо тебе додому.

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Вітаю! Живеш далеко, але думками завжди поруч. Святкуй за себе і за нас – і нехай цей день приносить лише радість і спокій.

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З 4 липня! Нехай Америка дає тобі все, що потрібно зараз, – безпеку, можливості і добрих людей поруч. А ми тут тримаємось і чекаємо на кращі часи разом.

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З 4 липня! Нехай Америка дає тобі саме те, заради чого ти туди поїхав – свободу бути собою, робити своє і будувати життя так, як ти хочеш. Насолоджуйся кожною хвилиною цього дня.

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Вітаю з 4 липня! Нехай ця країна відкриває для тебе нові двері щодня – можливості, знайомства і досвід, який змінює. А феєрверки сьогодні нехай будуть на честь твого власного нового початку.

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Також вітай друзів та знайомих з Днем народження, якщо вони якраз святкують його.