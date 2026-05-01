Для выпускников: трогательные поздравления с последним звонком в открытках, прозе и стихах

Последний звонок – особый день для выпускников этого года. Одиннадцатиклассников впереди ждет взрослая жизнь, вызовы и новые вершины.

Многие будут искать правильные слова, чтобы вдохновить, поддержать и искренне поздравить одиннадцатиклассников с этим важным шагом. Наша редакция подготовила подборку трогательных пожеланий и ярких открыток для выпускников 2026 года.

Тоже интересно Самые искренние поздравления с последним звонком для классного руководителя 2026: красивые слова и картинки

Поздравления с последним звонком для выпускников 2026: картинки, проза и стихи

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Закінчення школи – важливий етап,

Та ти, випускник, свою долю не квап!

Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.

Чекають від долі нехай подарунки!

Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,

Де складно було, з часом стане хай просто.

Бажаємо шлях свій скоріше знайти

Й омріяних цілей в житті досягти!

Поздравление с последним звонком для выпускников / Коллаж 24 Канала

***

Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озветься.

***

Поздравляю с последним звонком! Желаю этим летом не пропустить ни одного грандиозного события и счастливого дня, желаю летних чудес и приключений. Еще хочу пожелать все-таки соскучиться по школе и после высокой волны веселого лета вернуться в тихую гавань знаний и наук.

***

Сегодня звенит последний звонок, сегодня опустеют классы в школе и в сторону отложатся учебники. Поздравляю с началом отдыха и точкой отсчета веселых летних дней. Желаю набраться за лето новых сил и вдохновения, энтузиазма и усидчивости, целеустремленности, новых надежд на следующий учебный год. Пусть это лето будет ярким, замечательным и незабываемым.

Поздравление с последним звонком для выпускников / Коллаж 24 Канала

Поздравление с последним звонком для учителя 2026

С последним звонком, дорогой(ая) учитель! Благодаря вам этот учебный год был наполнен знаниями, мудростью и добротой. Ваш вклад в наше будущее неоценим. Пусть летний отдых подарит вам силы и вдохновение для новых свершений!

***

Спасибо вам за каждый урок, за каждое доброе слово, за веру в нас, даже когда мы сами сомневались. Вы – настоящий пример человечности и профессионализма. С праздником последнего звонка! Пусть впереди ждут только приятные события и счастливые мгновения!

***

Поздравляем вас с завершением учебного года! Вы ежедневно вкладывали в нас не только знания, но и частичку своей души. Спасибо за терпение, мудрые советы и искренность. Желаем вам здоровья, радости и удовольствия от вашего благородного труда.

***

Уважаемый(ая) учителю, с последним звонком! Спасибо, что были с нами на протяжении этого непростого, но такого важного года. Вы научили нас не только предмету, но и быть ответственными, смелыми и добрыми. Пусть ваш труд всегда будет по достоинству оценен!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.