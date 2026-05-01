Чимало людей шукатимуть правильні слова, щоб надихнути, підтримати та щиро привітати одинадцятикласників із цим важливим кроком. Наша редакція підготувала добірку зворушливих побажань та яскравих листівок для випускників 2026 року.

Привітання з останнім дзвоником для випускників 2026: картинки, проза й вірші

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Закінчення школи – важливий етап,

Та ти, випускник, свою долю не квап!

Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.

Чекають від долі нехай подарунки!

Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,

Де складно було, з часом стане хай просто.

Бажаємо шлях свій скоріше знайти

Й омріяних цілей в житті досягти!

Привітання з останнім дзвоником для випускників / Колаж 24 Каналу

***

Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озветься.

***

Вітаю з останнім дзвоником! Бажаю цього літа не пропустити жодного грандіозної події й щасливого дня, бажаю літніх чудес і пригод. Ще хочу побажати все-таки скучити по школі і після високої хвилі веселого літа повернутися в тиху гавань знань і наук.

***

Сьогодні дзвенить останній дзвінок, сьогодні спорожніють класи в школі й в сторону відкладуться підручники. Вітаю з початком відпочинку і точкою відліку веселих літніх днів. Бажаю набратися за літо нових сил і натхнення, ентузіазму і посидючості, цілеспрямованості, нових надій на наступний навчальний рік. Нехай це літо буде яскравим, чудовим і незабутнім.

Привітання з останнім дзвоником для випускників / Колаж 24 Каналу

Привітання з останнім дзвоником для вчителя 2026

З останнім дзвоником, дорогий(а) вчителю! Завдяки вам цей навчальний рік був наповнений знаннями, мудрістю та добротою. Ваш внесок у наше майбутнє неоціненний. Нехай літній відпочинок подарує вам сили та натхнення для нових звершень!

***

Дякуємо вам за кожен урок, за кожне добре слово, за віру в нас, навіть коли ми самі сумнівалися. Ви – справжній приклад людяності й професіоналізму. Зі святом останнього дзвоника! Нехай попереду чекають лише приємні події і щасливі миті!

***

Вітаємо вас із завершенням навчального року! Ви щодня вкладали у нас не лише знання, а й частинку своєї душі. Спасибі за терпіння, мудрі поради та щирість. Бажаємо вам здоров'я, радості і задоволення від вашої благородної праці.

***

Шановний(а) вчителю, з останнім дзвоником! Дякуємо, що були з нами впродовж цього непростого, але такого важливого року. Ви навчили нас не лише предмету, а й бути відповідальними, сміливими й добрими. Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.