Завтра, 22 сентября, стартует Рош ха-Шана – важный праздник для евреев, который символизирует начало нового года. В этот день важно поздравить друзей и знакомых и пожелать им всего наилучшего.

LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Рош ха-Шана в картинках, прозе и стихах для ваших родных и близких. Подарите им хорошее настроение и положительные эмоции в этот праздник.

Поздравления с Рош ха-Шана 2025: картинки, проза и стихи

Пришел Рош ха-Шана, пора веселиться и праздновать! Желаю, чтобы в доме были достаток, уют, радость и мир. Пусть каждый день нового года будет ярким, позитивным и светлым. Пусть Небеса оберегают всю семью от беды, дарят счастье и гармонию, улыбки и тепло!

***

В добрый праздник Рош ха-Шана присылаю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди – года для радости, добрых поступков, благих вестей.

Поздравление с Рош ха-Шана 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Нехай гріхи в минулому лишаються,

Усі погане забувається,

Нехай удача усміхнеться,

І дім ваш щастям наповниться.

***

Хай тобі свято Рош га-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

Поздравления с Рош ха-Шана 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Будьте вписаны в Книгу Жизни! Вот и Рош ха-Шана пришел к нашим дверям, с наступлением нового года, пусть он будет сладким как самые сладкие из возможных вкусностей, пусть пройдет без бед и принесет всем нам радость. С праздником, пусть он пройдет счастливо и удачно.

Поздравления с Рош ха-Шана 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусными будут хала и медовые яблоки.

***

У Рош га-Шана,

В єврейський Новий рік,

Поспішаю привітати кожного з нас.

Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!

Терпіння вам і грошиків запас.

Поздравления с Рош ха-Шана 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Бажаю миру вашим сім'ям,

У душі нехай цвіте весна,

Нехай Господь молитви чує,

Рош га-Шана, Рош га-Шана!