С Рош ха-Шана 2025: самые теплые поздравления в картинках, прозе и стихах
- 22 сентября начинается Рош ха-Шана, символизируя новый год для евреев.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в разных форматах для празднования этого дня.
Завтра, 22 сентября, стартует Рош ха-Шана – важный праздник для евреев, который символизирует начало нового года. В этот день важно поздравить друзей и знакомых и пожелать им всего наилучшего.
LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Рош ха-Шана в картинках, прозе и стихах для ваших родных и близких. Подарите им хорошее настроение и положительные эмоции в этот праздник.
Смотрите также Когда состоится Рош ха-Шана в 2025 году: почему хасиды отмечают этот праздник в Умани
Поздравления с Рош ха-Шана 2025: картинки, проза и стихи
Пришел Рош ха-Шана, пора веселиться и праздновать! Желаю, чтобы в доме были достаток, уют, радость и мир. Пусть каждый день нового года будет ярким, позитивным и светлым. Пусть Небеса оберегают всю семью от беды, дарят счастье и гармонию, улыбки и тепло!
***
В добрый праздник Рош ха-Шана присылаю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди – года для радости, добрых поступков, благих вестей.
***
Нехай гріхи в минулому лишаються,
Усі погане забувається,
Нехай удача усміхнеться,
І дім ваш щастям наповниться.
***
Хай тобі свято Рош га-Шана
Яскраві миті подарує!
Хай буде щастя і пошана
І сонце в щічку поцілує!
Здоров'я міцного бажаю,
Нехай всі збудуться думки,
І щастя без кінця і краю,
Багатства, миру й доброти!
***
Будьте вписаны в Книгу Жизни! Вот и Рош ха-Шана пришел к нашим дверям, с наступлением нового года, пусть он будет сладким как самые сладкие из возможных вкусностей, пусть пройдет без бед и принесет всем нам радость. С праздником, пусть он пройдет счастливо и удачно.
***
Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусными будут хала и медовые яблоки.
***
У Рош га-Шана,
В єврейський Новий рік,
Поспішаю привітати кожного з нас.
Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!
Терпіння вам і грошиків запас.
***
Бажаю миру вашим сім'ям,
У душі нехай цвіте весна,
Нехай Господь молитви чує,
Рош га-Шана, Рош га-Шана!