З Рош га-Шана 2025: найтепліші привітання у картинках, прозі й віршах
- 22 вересня починається Рош га-Шана, символізуючи новий рік для євреїв.
- LifeStyle24 підготував привітання у різних форматах для святкування цього дня.
Завтра, 22 вересня, стартує Рош га-Шана – важливе свято для євреїв, яке символізує початок нового року. У цей день важливо привітати друзів і знайомих та побажати їм усього найкращого.
LifeStyle24 підготував красиві привітання з Рош га-Шана у картинках, прозі й віршах для ваших рідних і близьких. Подаруйте їм гарний настрій і позитивні емоції у це свято.
Привітання з Рош га-Шана 2025: картинки, проза й вірші
Прийшов Рош га-Шана, пора веселитися і святкувати! Бажаю, щоб у домі були достаток, затишок, радість і мир. Нехай кожен день нового року буде яскравим, позитивним і світлим. Нехай Небеса оберігають усю родину від лиха, дарують щастя і гармонію, посмішки і тепло!
***
У добре свято Рош га-Шана надсилаю свої привітання і найщиріші побажання миру, щастя, любові. Нехай затрубить шофар і геть підуть усі біди, усі тривоги, усі дурні думки. Я бажаю прощення за всі гріхи і славного року попереду – року для радості, добрих вчинків, благих звісток.
***
Нехай гріхи в минулому лишаються,
Усі погане забувається,
Нехай удача усміхнеться,
І дім ваш щастям наповниться.
***
Хай тобі свято Рош га-Шана
Яскраві миті подарує!
Хай буде щастя і пошана
І сонце в щічку поцілує!
Здоров'я міцного бажаю,
Нехай всі збудуться думки,
І щастя без кінця і краю,
Багатства, миру й доброти!
***
Будьте вписані в Книгу Життя! Ось і Рош га-Шана прийшов до наших дверей, з настанням нового року, хай він буде солодким як найсолодші з можливих смаколиків, хай мине без лиха і принесе всім нам радість. Зі святом, нехай воно пройде щасливо і вдало.
***
Вітаю! Нехай свято Рош га-Шана принесе неймовірний життєвий успіх, вірну удачу і кохання, велике щастя й добробут. Нехай будуть почуті молитви і послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі та справедливістю. Нехай смачними будуть хала і медові яблука.
***
У Рош га-Шана,
В єврейський Новий рік,
Поспішаю привітати кожного з нас.
Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!
Терпіння вам і грошиків запас.
***
Бажаю миру вашим сім'ям,
У душі нехай цвіте весна,
Нехай Господь молитви чує,
Рош га-Шана, Рош га-Шана!