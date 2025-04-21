Здоровья, счастья и удачи: красивые поздравления с Поливальным понедельником 2025 в прозе и стихах

Сегодня, 21 апреля, верующие отмечают Поливальный понедельник. Традиционно этот праздник приходится на второй день после Пасхи.

Интересно, что праздник происходит еще со времен Киевской Руси. Тогда обряд обливания друг друга водой длился целых три дня подряд. Считалось, что в это время вода имеет лечебные свойства, и с ее помощью можно очиститься не только телесно, но и духовно. По этому случаю, LifeStyle24 подготовил подборку хороших и искренних поздравлений с Поливальным понедельником, которые стоит отправить друзьям и близким.

Обратите внимание Для детей и взрослых: подборка украинских гаивок на Пасху, которые объединяют сердца

Поздравления с Поливальным понедельником 2025: картинки, стихи и проза

Желаю в Поливальный понедельник с водой получить здоровье, радость и воодушевление. Пусть жизнь сложится лучше, а успех и хорошее настроение ходят по пятам. Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю всем сердцем поверить, что все будет хорошо.

***

Годі спати!

Понеділок йде до хати!

Не звичайний, не простий,

понеділок – обливний!

Обливатиму що сили,

щоб ніколи не хворіли!

Щоб не кашляли, не чхали

і вас віруси минали!

І були всі парубки

такі дужі, як дубки.

А панянки й молодиці –

чорноброві й білолиці.

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Желаю настроиться на позитив, пусть удачной будет предстоящая неделя. Пусть Поливальный понедельник принесет море вдохновения и сил, подарит улыбку и хорошее настроение. Пусть легко решатся проблемы.

***

В понеділок, по Великодню

є в нас звичай дуже видний –

юнаки дівочу вроду випробовують на воду.

Якщо зваба та правдива,

якщо дівчина вродлива –

то і води не боїться

й, знай собі, лише сміється.

А якщо краса у фарбі:

то й вода непевних барвів

і дівчина ледь не плаче,

й горе-сміх тобі, юначе, –

обіллють тебе до нитки,

щоби гонор лишній змити.

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сегодня Пасхальный понедельник, поздравляю с праздником! Пусть убегут от сегодняшней воды все невзгоды, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в лучшее!

***

С Обливным понедельником

Вас искренне поздравляю,

Здоровья, радости и счастья

В день этот пожелаю.

Мира вам, согласия в доме,

Благодати и добра,

Веры, искренней надежды

И душевного тепла.

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Пасхальным понедельником. Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю домашнего уюта, верной любви, безудержного вдохновения и крепкой веры. Пусть вода окутает лечебными свойствами, а душа очистится от всего плохого.

***

С понедельником Обливным поздравляю!

Лучшего в судьбе желаю!

Мир вокруг очищай!

Кто попался – обливай!

А знали ли вы, что Поливальный понедельник имеет свои традиции, которые находят свою реализацию даже за пределами Украины.