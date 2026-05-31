Лучшие поздравления с Зелеными праздниками 2026: теплые слова в прозе и стихах
День Святой Троицы в народе ласково называют Зелеными праздниками. В этом году они приходятся на 31 мая.
Если вы находитесь далеко от семьи или просто хотите утром поднять настроение друзьям и коллегам, теплое сообщение или яркая открытка в этот день станут прекрасным проявлением заботы.
Наша редакция собрала для вас подборку лучших поздравлений с Зелеными праздниками. Здесь вы найдете как трогательные стихи, так и искренние слова в прозе, которые откликнутся в каждом сердце, а также красивые открытки. Выбирайте то поздравление, которое вам больше всего нравится, и делитесь светом этого дня с близкими.
Зеленые праздники 2026: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
***
Всем сердцем и душой хочу пожелать вам только добра в этот чистый и светлый праздник Святой Троицы. Пусть этот день дарит вам радость и исцеление, веточки березы пусть прогоняют из жизни все плохое, а хорошее обязательно остается и приумножается. Счастья вам!
***
Поздравляю с великим праздником Святой Троицы, наполненным летним теплом и прекрасной зеленью. Пусть ваше сердце не знает тревог и вы переполнялись любовью, цветением добрых чувств к далеким и близким, благословенной щедростью и безграничной верой в лучшее. Пусть Святая Троица оберегает вас, защищает от опрометчивых слов и поступков, вселяет в надежду в лучшее.
***
У житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
***
Чебрець, любисток, листя клена –
Сьогодні все навкруг зелене!
Тож хай на ці Зелені свята
Вам буде радості багато!
***
Поздравляю с праздником! Пусть Святая Троица сопровождает по жизни и оберегает от горя, несчастья и злых людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях. Пусть Бог даст все, чего пожелается!
***
Пусть этот день озарит светом ваш мир, пусть в ваш дом придет святое тепло. Желаем вам всегда встречать праздники в кругу огромной и дружной семьи. Счастья, тепла и мира.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.