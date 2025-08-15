Самые теплые поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы: красивые слова в прозе и стихах
- 15 августа по новому стилю христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
- LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах.
15 августа по новому стилю христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Ранее его праздновали на 13 дней позже, а именно 28 августа.
В этот праздничный день люди традиционно поздравляют друг друга и желают всего наилучшего. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах.
Успение Пресвятой Богородицы 2025: как поздравить в прозе, стихах и картинках?
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
***
Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!
***
Поздравляю вас с праздником Успения Пречистой Богоматери! Пусть хранит вас Небесная Заступница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, вселяя в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.
***
Поздравляю с великим праздником! Пусть в душах ваших всегда царит мир и любовь, и благословенным пусть всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пусть Богородица покрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пусть ее молитва, сохранит вас в любой ситуации.
***
Свята Богородице,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.
Свята Богородице,
Про заступництво лише благаємо,
І на силу твою уповаємо,
Христом Богом закликаємо.
Свята Богородице,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.
***
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
***
Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сохранит от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!
***
Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от горя, а доброе слово всегда ободрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие беды не омрачали голубое небо.