Великий пост 2025: в чем его цель и как правильно поститься

В 2025 году Великий пост начинается 3 марта и завершается 19 апреля. В течение 48 дней верующие соблюдают пищевые ограничения, в частности не употребляют молочные и мясные продукты.

24 Канал побеседовал со священником Православной церкви Украины Михаилом Омеляном, чтобы узнать цель Великого поста и как правильно поститься. Об этом подробнее – читайте дальше в материале.

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В чем суть Великого поста

Великий пост символизирует сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне и готовит верующих к важнейшему христианскому празднику– Пасхи. Однако Четыредесятница означает не только воздержание от еды, но и особое состояние души, который требует покоя, добра и милосердия.

Если бы пост означал только ограничение в пище, тогда как говорит святой Иоганн Дамаскин, были бы святыми коровы, потому что они едят только траву,

– отметил Михаил Омелян.

По словам священника ПЦУ, пост – это добровольное самоограничение человека на определенный период от всего лишнего, что отвращает ее и отрицательно влияет на нее. Так, верующие совершенствуются духовно и телесно. Кроме этого, во время поста христиане очищают свои души от грехов, что позволяет еще больше приблизиться к Господу.

В чем суть Великого поста / Фото Freepik

Как правильно соблюдать пост

Четыредесятницу нельзя называть списком запретов, ведь это путь к духовному совершенствованию. Главная цель поста – научиться контролировать свои желания, очистить ум и сердце от злости, зависти и других греховных мыслей.

В Великий пост церковь призывает соблюдать пост всем. Конечно, каждый это должен делать в соответствии со своими возможностями. Кто-то отказывается от определенной пищи, а кто-то – от плохих привычек: курение или алкоголь. Четких предписаний нет, от чего человеку нужно отказаться, ведь каждый должен определиться сам,

– заметил священник.

Важно отметить, что поста могут не соблюдать дети, пожилые и больные люди, которым ограничения в пище могут повредить. К тому же не следует поститься беременным, бездомным, людям, находящиеся в путешествии, и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом.