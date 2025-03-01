24 Канал поговорив зі священником Православної церкви України Михайлом Омеляном, щоб дізнатися мету Великого посту і як правильно постити. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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У чому суть Великого посту

Великий піст символізує сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі й готує вірян до найважливішого християнського свята – Великодня. Однак Чотиридесятниця означає не лише утримання від їжі, а й особливий стан душі, який вимагає спокою, добра та милосердя.

Якби піст означав лише обмеження в їжі, тоді, як каже святий Йоганн Дамаскин, були б святими корови, бо вони їдять тільки траву,

– зазначив Михайло Омелян.

За словами священника ПЦУ, піст – це добровільне самообмеження людини на певний період від усього зайвого, що відвертає її та негативно впливає на неї. Так, віряни вдосконалюються духовно і тілесно. Крім цього, під час посту християни очищають свої душі від гріхів, що дозволяє ще більше наблизитися до Господа.

У чому суть Великого посту / Фото Freepik

Як правильно дотримуватися посту

Чотиридесятницю не можна називати списком заборон, адже це шлях до духовного вдосконалення. Головна мета посту – навчитися контролювати свої бажання, очистити розум і серце від злості, заздрості та інших гріховних думок.

У Великий піст церква закликає дотримуватися посту всім. Звичайно, що кожен це повинен робити відповідно до своїх можливостей. Хтось відмовляється від певної їжі, а хтось – від поганих звичок: куріння чи алкоголю. Чітких приписів немає від чого людині треба відмовитися, адже кожен має визначитися сам,

– зауважив священник.

Важливо зазначити, що посту можуть не дотримуватися діти, літні та хворі люди, яким обмеження в їжі можуть зашкодити. До того ж не слід постити вагітним, бездомним, людям, які перебувають у подорожі, та тим, хто займається важкою фізичною працею.