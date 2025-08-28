В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.

В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. Однако некоторые христиане будут отмечать религиозные праздники по старому стилю. О главных датах, которые будут праздновать верующие в сентябре – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Православный календарь на сентябрь 2025 по новому стилю

1 сентября – начало церковного года; святого преподобного Симеона Столпника и матери его.

2 сентября – святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского.

3 сентября – святого священномученика Антима, епископа Никомидийского; святого преподобного Теоктиста.

4 сентября – святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца.

5 сентября – святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи.

6 сентября – чудо архистратига Михаила; святых мучеников Евдоксия и тех, кто с ним.

7 сентября – святого мученика Созонта.

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Его еще называют Вторая Пречистая. В этот день принято вспоминать рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

9 сентября – святых праведных Иоакима и Анны; святого мученика Севериана.

10 сентября – святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

11 сентября – святой преподобной Феодоры Александрийской.

12 сентября – святого священномученика Автонома.

13 сентября – святого священномученика Корнилия.

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это великий праздник, когда почитается Крест, на котором был распят Иисус Христос, и поднятие найденного Креста.

15 сентября – святого великомученика Никиты.

16 сентября – святой великомученицы Евфимии.

17 сентября – святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Они были раннехристианскими мученицами, которые жили во II веке в Римской империи. София воспитывала своих дочерей в христианской вере, дав им имена в честь главных добродетелей. Когда об их вероисповедании стало известно императору, девочек пытали и казнили, а мать умерла через три дня после их гибели.

18 сентября – святого преподобного Евмения, епископа Гортинского.

19 сентября – святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта.

20 сентября – святого великомученика Евстратия и прочих; святых мучеников Михаила и Феодора.

21 сентября – святого апостола Кондрата.

22 сентября – святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы.

23 сентября – Зачатие святого Иоанна Крестителя.

24 сентября – святой первомученицы и равноапостольной Теклы.

25 сентября – святой преподобной Евфросинии.

26 сентября – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

27 сентября – святых мучеников Калистрата и жены его; святого преподобного Нила Гротафера.

28 сентября – святого исповедника Харитона; святого Вячеслава.

29 сентября – святого преподобного Кириака отшельника.

30 сентября – святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

Православный календарь на сентябрь 2025 года по старому стилю

1 сентября – мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

2 сентября – пророка Самуила.

3 сентября – преподобного Авраамия Печерского.

4 сентября – Грузинской иконы Божией Матери.

5 сентября – мученика Луппа.

6 сентября – священномученика Евтихия.

7 сентября – перенесение мощей апостола Варфоломея.

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

9 сентября – преподобных Кукши и Пимена Киево-Печерских.

10 сентября – преподобного Моисея Мурина.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Верующие вспоминают, как царь Ирод, подстрекаемый своей женой Иродиадой, приказал отрубить голову Иоанна. После этого голову Предтечи подали дочери Иродиады на тарелке.

12 сентября – благоверного Александра.

13 сентября – возложение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября – преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы.

15 сентября – преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

16 сентября – мученицы Василисы Никомидийской.

17 сентября – пророка Моисея, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

18 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

19 сентября – воспоминание чуда архистратига Михаила.

20 сентября – преподобномученика Макария Каневского.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября – праведных Иоакима и Анны.

23 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

24 сентября – преподобного Силуана Афонского.

25 сентября – мученика Юлиана и тех, кто с ним пострадал за веру Христову.

26 сентября – священномученика Корнилия, сотника.

27 сентября – Воздвижения Креста Господня.

28 сентября – великомученика Никиты.

29 сентября – великомученицы Евфимии всехвальной.

30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.