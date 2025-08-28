Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилям
- В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, сместив даты праздников на 13 дней назад.
В сентябре 2025 года верующие будут праздновать такие праздники: 1 сентября – начало церковного года, 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, 14 сентября – Воздвижение Креста Господня.
В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.
В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. Однако некоторые христиане будут отмечать религиозные праздники по старому стилю. О главных датах, которые будут праздновать верующие в сентябре – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Не 14 октября: когда в Украине будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году
Православный календарь на сентябрь 2025 по новому стилю
1 сентября – начало церковного года; святого преподобного Симеона Столпника и матери его.
2 сентября – святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского.
3 сентября – святого священномученика Антима, епископа Никомидийского; святого преподобного Теоктиста.
4 сентября – святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца.
5 сентября – святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи.
6 сентября – чудо архистратига Михаила; святых мучеников Евдоксия и тех, кто с ним.
7 сентября – святого мученика Созонта.
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Его еще называют Вторая Пречистая. В этот день принято вспоминать рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.
9 сентября – святых праведных Иоакима и Анны; святого мученика Севериана.
10 сентября – святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
11 сентября – святой преподобной Феодоры Александрийской.
12 сентября – святого священномученика Автонома.
13 сентября – святого священномученика Корнилия.
14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это великий праздник, когда почитается Крест, на котором был распят Иисус Христос, и поднятие найденного Креста.
15 сентября – святого великомученика Никиты.
16 сентября – святой великомученицы Евфимии.
17 сентября – святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Они были раннехристианскими мученицами, которые жили во II веке в Римской империи. София воспитывала своих дочерей в христианской вере, дав им имена в честь главных добродетелей. Когда об их вероисповедании стало известно императору, девочек пытали и казнили, а мать умерла через три дня после их гибели.
18 сентября – святого преподобного Евмения, епископа Гортинского.
19 сентября – святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта.
20 сентября – святого великомученика Евстратия и прочих; святых мучеников Михаила и Феодора.
21 сентября – святого апостола Кондрата.
22 сентября – святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы.
23 сентября – Зачатие святого Иоанна Крестителя.
24 сентября – святой первомученицы и равноапостольной Теклы.
25 сентября – святой преподобной Евфросинии.
26 сентября – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
27 сентября – святых мучеников Калистрата и жены его; святого преподобного Нила Гротафера.
28 сентября – святого исповедника Харитона; святого Вячеслава.
29 сентября – святого преподобного Кириака отшельника.
30 сентября – святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.
Православный календарь на сентябрь 2025 года по старому стилю
1 сентября – мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
2 сентября – пророка Самуила.
3 сентября – преподобного Авраамия Печерского.
4 сентября – Грузинской иконы Божией Матери.
5 сентября – мученика Луппа.
6 сентября – священномученика Евтихия.
7 сентября – перенесение мощей апостола Варфоломея.
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
9 сентября – преподобных Кукши и Пимена Киево-Печерских.
10 сентября – преподобного Моисея Мурина.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Верующие вспоминают, как царь Ирод, подстрекаемый своей женой Иродиадой, приказал отрубить голову Иоанна. После этого голову Предтечи подали дочери Иродиады на тарелке.
12 сентября – благоверного Александра.
13 сентября – возложение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
14 сентября – преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы.
15 сентября – преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
16 сентября – мученицы Василисы Никомидийской.
17 сентября – пророка Моисея, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
18 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.
19 сентября – воспоминание чуда архистратига Михаила.
20 сентября – преподобномученика Макария Каневского.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
22 сентября – праведных Иоакима и Анны.
23 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
24 сентября – преподобного Силуана Афонского.
25 сентября – мученика Юлиана и тех, кто с ним пострадал за веру Христову.
26 сентября – священномученика Корнилия, сотника.
27 сентября – Воздвижения Креста Господня.
28 сентября – великомученика Никиты.
29 сентября – великомученицы Евфимии всехвальной.
30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.