28 августа, 13:43
Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилям

Влада Пономарева
Основні тези
  • В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, сместив даты праздников на 13 дней назад.

  • В сентябре 2025 года верующие будут праздновать такие праздники: 1 сентября – начало церковного года, 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, 14 сентября – Воздвижение Креста Господня.

     

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.

В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. Однако некоторые христиане будут отмечать религиозные праздники по старому стилю. О главных датах, которые будут праздновать верующие в сентябре – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Православный календарь на сентябрь 2025 по новому стилю

1 сентября – начало церковного года; святого преподобного Симеона Столпника и матери его.

2 сентября – святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского.

3 сентября – святого священномученика Антима, епископа Никомидийского; святого преподобного Теоктиста.

4 сентября – святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца.

5 сентября – святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи.

6 сентября – чудо архистратига Михаила; святых мучеников Евдоксия и тех, кто с ним.

7 сентября – святого мученика Созонта.

8 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. Его еще называют Вторая Пречистая. В этот день принято вспоминать рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

9 сентября – святых праведных Иоакима и Анны; святого мученика Севериана.

10 сентября – святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

11 сентября – святой преподобной Феодоры Александрийской.

12 сентября – святого священномученика Автонома.

13 сентября – святого священномученика Корнилия.

14 сентября Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это великий праздник, когда почитается Крест, на котором был распят Иисус Христос, и поднятие найденного Креста.

15 сентября – святого великомученика Никиты.

16 сентября – святой великомученицы Евфимии.

17 сентября святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Они были раннехристианскими мученицами, которые жили во II веке в Римской империи. София воспитывала своих дочерей в христианской вере, дав им имена в честь главных добродетелей. Когда об их вероисповедании стало известно императору, девочек пытали и казнили, а мать умерла через три дня после их гибели.

18 сентября – святого преподобного Евмения, епископа Гортинского.

19 сентября – святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта.

20 сентября – святого великомученика Евстратия и прочих; святых мучеников Михаила и Феодора.

21 сентября – святого апостола Кондрата.

22 сентября – святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы.

23 сентября – Зачатие святого Иоанна Крестителя.

24 сентября – святой первомученицы и равноапостольной Теклы.

25 сентября – святой преподобной Евфросинии.

26 сентября – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

27 сентября – святых мучеников Калистрата и жены его; святого преподобного Нила Гротафера.

28 сентября – святого исповедника Харитона; святого Вячеслава.

29 сентября – святого преподобного Кириака отшельника.

30 сентября – святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

Православный календарь на сентябрь 2025 года по старому стилю

1 сентября – мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

2 сентября – пророка Самуила.

3 сентября – преподобного Авраамия Печерского.

4 сентября – Грузинской иконы Божией Матери.

5 сентября – мученика Луппа.

6 сентября – священномученика Евтихия.

7 сентября – перенесение мощей апостола Варфоломея.

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

9 сентября – преподобных Кукши и Пимена Киево-Печерских.

10 сентября – преподобного Моисея Мурина.

11 сентябряУсекновение главы Иоанна Предтечи. Верующие вспоминают, как царь Ирод, подстрекаемый своей женой Иродиадой, приказал отрубить голову Иоанна. После этого голову Предтечи подали дочери Иродиады на тарелке.

12 сентября – благоверного Александра.

13 сентября – возложение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября – преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы.

15 сентября – преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

16 сентября – мученицы Василисы Никомидийской.

17 сентября – пророка Моисея, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

18 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

19 сентября – воспоминание чуда архистратига Михаила.

20 сентября – преподобномученика Макария Каневского.

21 сентябряРождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября – праведных Иоакима и Анны.

23 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

24 сентября – преподобного Силуана Афонского.

25 сентября – мученика Юлиана и тех, кто с ним пострадал за веру Христову.

26 сентября – священномученика Корнилия, сотника.

27 сентябряВоздвижения Креста Господня.

28 сентября – великомученика Никиты.

29 сентября – великомученицы Евфимии всехвальной.

30 сентября мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.