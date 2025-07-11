11 июля верующие чтят память святой равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской. Она была первой правительницей Киевской Руси, которая приняла христианство.

В этот день наши предки делали веник из крапивы, чтобы отпугнуть злых духов. О запретах и приметах на 11 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Интересно Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской

В 903 году она вышла замуж за киевского князя Игоря. В этом браке родился сын Святослав, будущий отец крестителя Руси – князя Владимира Великого. В 945 году Игорь погиб во время сбора дани с древлян, поэтому Ольга фактически возглавила Киевскую Русь. Впоследствии правительница отправилась в Византию, где познакомилась с христианской культурой и богослужением. В 955 году княгиня крестилась в Константинополе, получив имя Елена. Вернувшись в Киев, Ольга активно проповедовала христианство, уничтожала языческие идолы, строила храмы и устанавливала придорожные кресты. Несмотря на ее попытки обратить Святослава к вере, сын остался язычником. В 969 году княгиня Ольга отошла в вечность.

Что нельзя делать

Не стоит переедать и бездельничать.

Нельзя заниматься стиркой и уборкой, потому что тогда лишитесь собственного счастья.

Не следует конфликтовать и сквернословить.

Не рекомендуется жениться и справлять свадьбу.

Народные приметы

Если услышите сегодня гром, то ожидайте хороший урожай.

Если на улице жарко, то такая погода будет и в августе.

Если на улице увидите росу, то в этом году будет неурожай.

Если увидите много ворон, то не ожидайте хороших новостей.

Что еще отмечают

Всемирный день народонаселения. Его ежегодно отмечают 11 июля. Этот праздник учредила Организация Объединенных Наций в 1989 году. Главная цель этого дня – проинформировать общество о проблемах человечества.