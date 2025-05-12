Какой церковный праздник в понедельник, 12 мая: почему сегодня нельзя ходить в гости к родственникам

12 мая верующие чтят память святого Германа, патриарха Константинопольского. Он преданно служил Богу и открыто противостоял иконоборцам.

В этот день наши предки лечились травами и проводили время дома. О запретах и приметах на 12 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святителя Германа, патриарха Константинопольского

Он родился в Константинополе в VII веке. Герман рано потерял отца, ведь того убили по приказу императора. В связи с этим мальчика отправили на работу церковным клириком. Он занимался изучением Священного Писания, впоследствии стал епископом города Кизик, а через некоторое время – патриархом Константинопольским. Кроме этого, Герман открыто противостоял иконоборцам, за что его избили и лишили должности. Так, святому пришлось отправиться в монастырь, где он провел последние дни своей жизни. Герман отошел в вечность примерно в 740 году, а его тело похоронили в Константинополе.

Что нельзя делать

Не стоит ходить в гости к родственникам, потому что тогда притянете проблемы.

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется носить черную одежду.

Народные приметы

Если утром холодно, то летом часто будет идти дождь.

Если небо красное, то лето будет жарким.

Если вечером облачно, то ожидайте резкой смены погоды.

Если увидите много майских жуков, то лето будет сухим.

Что еще отмечают

Международный день медицинских сестер. Его ежегодно отмечают 12 мая. Главная цель праздника – почтить деятельность специалистов, которые заботятся о пациентах и помогают спасать жизни.