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12 мая, 07:00
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Какой церковный праздник в понедельник, 12 мая: почему сегодня нельзя ходить в гости к родственникам

Влада Пономарева
Основні тези
  • 12 мая верующие чтят память святого Германа, патриарха Константинопольского.
  • Сегодня также отмечают Международный день медицинских сестер.

12 мая верующие чтят память святого Германа, патриарха Константинопольского. Он преданно служил Богу и открыто противостоял иконоборцам.

В этот день наши предки лечились травами и проводили время дома. О запретах и приметах на 12 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святителя Германа, патриарха Константинопольского

Он родился в Константинополе в VII веке. Герман рано потерял отца, ведь того убили по приказу императора. В связи с этим мальчика отправили на работу церковным клириком. Он занимался изучением Священного Писания, впоследствии стал епископом города Кизик, а через некоторое время – патриархом Константинопольским. Кроме этого, Герман открыто противостоял иконоборцам, за что его избили и лишили должности. Так, святому пришлось отправиться в монастырь, где он провел последние дни своей жизни. Герман отошел в вечность примерно в 740 году, а его тело похоронили в Константинополе.

Что нельзя делать

  • Не стоит ходить в гости к родственникам, потому что тогда притянете проблемы.
  • Не следует сквернословить и конфликтовать.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется носить черную одежду.

Народные приметы

  • Если утром холодно, то летом часто будет идти дождь.
  • Если небо красное, то лето будет жарким.
  • Если вечером облачно, то ожидайте резкой смены погоды.
  • Если увидите много майских жуков, то лето будет сухим.

Что еще отмечают

Международный день медицинских сестер. Его ежегодно отмечают 12 мая. Главная цель праздника – почтить деятельность специалистов, которые заботятся о пациентах и помогают спасать жизни.