12 октября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя стирать вещи
- 12 октября верующие чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру в Бога в 304 году.
- Сегодня не рекомендуется стирать вещи, заниматься уборкой дома, сквернословить, сплетничать и завидовать.
12 октября верующие чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они пострадали за веру в Бога.
В этот день наши предки готовили блюда из кукурузы. О запретах и других праздниках 12 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Киевскую Трехсвятительскую духовную семинарию УГКЦ.
Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года
День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника
Они пострадали за свое вероисповедание в 304 году, во время жестоких гонений императора Диоклетиана. Прова, Тараха и Андроника пытались убедить отречься от Иисуса Христа, но те отказались. За это святых жестоко избили и бросили в тюрьму. Впоследствии их снова судили в городах Мопсвестия и Аназавр. Там мужчинам выбивали зубы и вливали в нос и рот смесь горячего уксуса, соли и горчицы. Однако Пров, Тарах и Андроник в очередной раз не согласились принести жертвы языческим богам. Поэтому мучитель приказал бросить святых диким зверям. Однако медведи и львицы начали зализывать раны Прова, Тараха и Андроника. В то же время невыносимый вид страданий святых поразил даже язычников, которые не смогли на это спокойно смотреть и ушли прочь. В конце концов, Прова, Тараха и Андроника убили мечом, а их тела похоронили другие христиане по всем традициям.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется заниматься уборкой дома.
- Нельзя сквернословить, сплетничать и завидовать.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует стирать вещи, потому что тогда у вас начнется "черная полоса" в жизни.
Что еще отмечают?
- Во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника. Его установил Указ президента Леонида Кучмы в 1998 году. В этот праздник принято чествовать вклад художников в развитие украинского изобразительного искусства.
- Также сегодня празднуют День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Его основали в 2004 году соответствующим Указом президента государства. Главная цель праздника – отметить весомый вклад работников государственной санитарно-эпидемиологической службы в обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения