12 жовтня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони постраждали за віру в Бога.

У цей день наші предки готували страви з кукурудзи.

День пам'яті мучеників Прова, Тараха й Андроніка

Вони постраждали за своє віросповідання у 304 році, під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана. Прова, Тараха й Андроніка намагалися переконати зректися Ісуса Христа, але ті відмовилися. За це святих жорстоко побили та кинули до в'язниці. Згодом їх знову судили в містах Мопсвестія та Аназавр. Там чоловікам вибивали зуби та вливали в ніс і рот суміш гарячого оцту, солі та гірчиці. Однак Пров, Тарах і Андронік вкотре не погодилися принести жертви язичницьким богам. Через це мучитель наказав кинути святих диким звірам. Проте ведмеді та левиці почали зализувати рани Прова, Тараха й Андроніка. Водночас нестерпний вигляд страждань святих вразив навіть язичників, які не змогли на це спокійно дивитися й пішли геть. Зрештою, Прова, Тараха й Андроніка вбили мечем, а їхні тіла поховали інші християни за усіма традиціями.

Що не можна робити?

Не рекомендується займатися прибиранням вдома.

Не можна лихословити, пліткувати та заздрити.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід прати речі, бо тоді у вас почнеться "чорна смуга" в житті.

