12 жовтня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони постраждали за віру в Бога.
У цей день наші предки готували страви з кукурудзи. Про заборони й інші свята 12 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Київську Трьохсвятительську духовну семінарію УГКЦ.
День пам'яті мучеників Прова, Тараха й Андроніка
Вони постраждали за своє віросповідання у 304 році, під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана. Прова, Тараха й Андроніка намагалися переконати зректися Ісуса Христа, але ті відмовилися. За це святих жорстоко побили та кинули до в'язниці. Згодом їх знову судили в містах Мопсвестія та Аназавр. Там чоловікам вибивали зуби та вливали в ніс і рот суміш гарячого оцту, солі та гірчиці. Однак Пров, Тарах і Андронік вкотре не погодилися принести жертви язичницьким богам. Через це мучитель наказав кинути святих диким звірам. Проте ведмеді та левиці почали зализувати рани Прова, Тараха й Андроніка. Водночас нестерпний вигляд страждань святих вразив навіть язичників, які не змогли на це спокійно дивитися й пішли геть. Зрештою, Прова, Тараха й Андроніка вбили мечем, а їхні тіла поховали інші християни за усіма традиціями.
Що не можна робити?
- Не рекомендується займатися прибиранням вдома.
- Не можна лихословити, пліткувати та заздрити.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід прати речі, бо тоді у вас почнеться "чорна смуга" в житті.
Що ще відзначають?
- У другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. Його встановив Указ президента Леоніда Кучми у 1998 році. У це свято заведено вшановувати внесок митців у розвиток українського образотворчого мистецтва.
- Також сьогодні святкують День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України. Його заснували у 2004 році відповідним Указом президента держави. Головна мета свята – відзначити вагомий внесок працівників державної санітарно-епідеміологічної служби у забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту населення