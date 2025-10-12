В этот день наши предки готовили блюда из кукурузы. О запретах и других праздниках 12 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Киевскую Трехсвятительскую духовную семинарию УГКЦ.

День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника

Они пострадали за свое вероисповедание в 304 году, во время жестоких гонений императора Диоклетиана. Прова, Тараха и Андроника пытались убедить отречься от Иисуса Христа, но те отказались. За это святых жестоко избили и бросили в тюрьму. Впоследствии их снова судили в городах Мопсвестия и Аназавр. Там мужчинам выбивали зубы и вливали в нос и рот смесь горячего уксуса, соли и горчицы. Однако Пров, Тарах и Андроник в очередной раз не согласились принести жертвы языческим богам. Поэтому мучитель приказал бросить святых диким зверям. Однако медведи и львицы начали зализывать раны Прова, Тараха и Андроника. В то же время невыносимый вид страданий святых поразил даже язычников, которые не смогли на это спокойно смотреть и ушли прочь. В конце концов, Прова, Тараха и Андроника убили мечом, а их тела похоронили другие христиане по всем традициям.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется заниматься уборкой дома.

Нельзя сквернословить, сплетничать и завидовать.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует стирать вещи, потому что тогда у вас начнется "черная полоса" в жизни.

