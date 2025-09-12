12 сентября верующие чтят память святого священномученика Автонома. Он проповедовал христианство и обращал язычников к вере.

В этот день наши предки собирали сезонные овощи и готовили из них различные блюда. О запретах и приметах на 12 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Автонома

Он был епископом в Италии во времена правления императора Диоклетиана. Из-за гонений на христиан Автоном покинул родную землю и поселился в Сорее, что в Вифинии. Здесь святой активно проповедовал христианство, обратил много язычников к вере и освятил храм, созданный в честь Архистратига Михаила. Также известно, что Автоном путешествовал по Ликаонии и Исаврии, проповедуя Евангелие, а после преследований императора Диоклетиана скрывался в Клавдиополе. Вернувшись в Сорею, епископ продолжил распространять веру в Асии и Лимне. После того как новообращенные христиане разрушили идолов, язычники напали на храм, где святой служил Божественную литургию. Тогда идолопоклонники убили Автонома из-за преданности христианству.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься уборкой дома.

Нельзя ходить в лес, потому что тогда заблудитесь там и не сможете вернуться домой.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Что еще отмечают?