13 сентября верующие чтят память святого священномученика Корнилия. Сначала он был язычником, но впоследствии начал исповедовать христианство и обращать других людей к вере.

В этот день наши предки собирали весь урожай с огорода. О запретах и приметах на 13 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого Корнилия

Он был римским сотником в Кесарии Палестинской. Сначала мужчина исповедовал язычество, но как-то во время молитвы ему явился Ангел, который приказал позвать апостола Петра. Когда ученик Христа пришел в дом сотника, Корнилий с семьей услышал проповедь о Спасителе. После этого святой начал верить в Бога и крестился. Впоследствии Корнилий отправился проповедовать Евангелие вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом. Так, святой служил в городе Скепсии, где царило идолопоклонство и жил князь Димитрий. Корнилий обратил к вере многих жителей и даже правителя вместе с его родными. Святой умер в глубокой старости и был похоронен неподалеку от разрушенного языческого храма.

Что нельзя делать?

Не следует конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Не стоит жениться и венчаться.

Нельзя заниматься гаданием.

Не рекомендуется думать о плохом, потому что тогда рискуете привлечь негатив в жизнь.

Что еще отмечают?