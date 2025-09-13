В этот день наши предки собирали весь урожай с огорода. О запретах и приметах на 13 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого Корнилия
Он был римским сотником в Кесарии Палестинской. Сначала мужчина исповедовал язычество, но как-то во время молитвы ему явился Ангел, который приказал позвать апостола Петра. Когда ученик Христа пришел в дом сотника, Корнилий с семьей услышал проповедь о Спасителе. После этого святой начал верить в Бога и крестился. Впоследствии Корнилий отправился проповедовать Евангелие вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом. Так, святой служил в городе Скепсии, где царило идолопоклонство и жил князь Димитрий. Корнилий обратил к вере многих жителей и даже правителя вместе с его родными. Святой умер в глубокой старости и был похоронен неподалеку от разрушенного языческого храма.
Что нельзя делать?
- Не следует конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Не стоит жениться и венчаться.
- Нельзя заниматься гаданием.
- Не рекомендуется думать о плохом, потому что тогда рискуете привлечь негатив в жизнь.
Что еще отмечают?
- Ежегодно во вторую субботу сентября отмечают День украинского кино. Это праздник был установлен Указом Президента Украины Леонида Кучмы в 1996 году, чтобы почтить вклад кинематографистов и поддержать развитие национального киноискусства. В 2025 году этот день приходится на 13 сентября. Традиционно в этот праздник во многих городах проходят специальные показы украинских фильмов, творческие встречи с режиссерами и актерами, а также фестивали студенческого кино.
- Также 13 сентября отмечают Международный день шоколада. Его ввели по инициативе Национальной ассоциации кондитеров США. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 13 сентября 1857 года родился американский предприниматель Милтон Херши, который внедрил многочисленные инновации в производство шоколада и карамели и основал компанию Hershey's.