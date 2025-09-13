У цей день наші предки збирали весь врожай з городу. Про заборони й прикмети на 13 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого Корнилія
Він був римським сотником у Кесарії Палестинській. Спершу чоловік сповідував язичництво, але якось під час молитви йому з'явився Ангел, який наказав покликати апостола Петра. Коли учень Христа прийшов до будинку сотника, Корнилій з родиною почув проповідь про Спасителя. Після цього святий почав вірити в Бога та охрестився. Згодом Корнилій вирушив проповідувати Євангеліє разом з апостолом Петром, який поставив його єпископом. Так, святий служив у місті Скепсії, де панувало ідолопоклонство та жив князь Димитрій. Корнилій навернув до віри багатьох мешканців та навіть правителя разом з його рідними. Святий помер у глибокій старості й був похований неподалік зруйнованого язичницького храму.
Що не можна робити?
- Не слід конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не варто одружуватися та вінчатися.
- Не можна займатися ворожінням.
- Не рекомендується думати про погане, бо тоді ризикуєте притягнути негатив у життя.
Що ще відзначають?
- Щороку в другу суботу вересня відзначають День українського кіно. Це свято було встановлене Указом Президента України Леоніда Кучми у 1996 році, щоб вшанувати внесок кінематографістів та підтримати розвиток національного кіномистецтва. У 2025 році цей день припадає на 13 вересня. Традиційно у це свято у багатьох містах відбуваються спеціальні покази українських фільмів, творчі зустрічі з режисерами та акторами, а також фестивалі студентського кіно.
- Також 13 вересня відзначають Міжнародний день шоколаду. Його запровадили за ініціативою Національної асоціації кондитерів США. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 13 вересня 1857 року народився американський підприємець Мілтон Герші, який впровадив численні інновації у виробництво шоколаду і карамелі та заснував компанію Hershey’s.