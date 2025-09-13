У цей день наші предки збирали весь врожай з городу. Про заборони й прикмети на 13 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого Корнилія

Він був римським сотником у Кесарії Палестинській. Спершу чоловік сповідував язичництво, але якось під час молитви йому з'явився Ангел, який наказав покликати апостола Петра. Коли учень Христа прийшов до будинку сотника, Корнилій з родиною почув проповідь про Спасителя. Після цього святий почав вірити в Бога та охрестився. Згодом Корнилій вирушив проповідувати Євангеліє разом з апостолом Петром, який поставив його єпископом. Так, святий служив у місті Скепсії, де панувало ідолопоклонство та жив князь Димитрій. Корнилій навернув до віри багатьох мешканців та навіть правителя разом з його рідними. Святий помер у глибокій старості й був похований неподалік зруйнованого язичницького храму.

Що не можна робити?

Не слід конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не варто одружуватися та вінчатися.

Не можна займатися ворожінням.

Не рекомендується думати про погане, бо тоді ризикуєте притягнути негатив у життя.

Що ще відзначають?