13 вересня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна думати про погане
- 13 вересня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Корнилія, який був римським сотником і навернувся до християнства.
- Цього дня не рекомендується конфліктувати, пліткувати, одружуватися, займатися ворожінням та думати про погане.
13 вересня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Корнилія. Спершу він був язичником, але згодом почав сповідувати християнство та навертати інших людей до віри.
У цей день наші предки збирали весь врожай з городу. Про заборони й прикмети на 13 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025
День пам'яті святого Корнилія
Він був римським сотником у Кесарії Палестинській. Спершу чоловік сповідував язичництво, але якось під час молитви йому з'явився Ангел, який наказав покликати апостола Петра. Коли учень Христа прийшов до будинку сотника, Корнилій з родиною почув проповідь про Спасителя. Після цього святий почав вірити в Бога та охрестився. Згодом Корнилій вирушив проповідувати Євангеліє разом з апостолом Петром, який поставив його єпископом. Так, святий служив у місті Скепсії, де панувало ідолопоклонство та жив князь Димитрій. Корнилій навернув до віри багатьох мешканців та навіть правителя разом з його рідними. Святий помер у глибокій старості й був похований неподалік зруйнованого язичницького храму.
Що не можна робити?
- Не слід конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не варто одружуватися та вінчатися.
- Не можна займатися ворожінням.
- Не рекомендується думати про погане, бо тоді ризикуєте притягнути негатив у життя.
Що ще відзначають?
- Щороку в другу суботу вересня відзначають День українського кіно. Це свято було встановлене Указом Президента України Леоніда Кучми у 1996 році, щоб вшанувати внесок кінематографістів та підтримати розвиток національного кіномистецтва. У 2025 році цей день припадає на 13 вересня. Традиційно у це свято у багатьох містах відбуваються спеціальні покази українських фільмів, творчі зустрічі з режисерами та акторами, а також фестивалі студентського кіно.
- Також 13 вересня відзначають Міжнародний день шоколаду. Його запровадили за ініціативою Національної асоціації кондитерів США. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 13 вересня 1857 року народився американський підприємець Мілтон Герші, який впровадив численні інновації у виробництво шоколаду і карамелі та заснував компанію Hershey’s.