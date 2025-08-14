14 августа верующие чтят перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского. Он был настоятелем Киево-Печерского монастыря.

В этот день наши предки начинали готовиться к осени, поэтому искали теплые вещи. О запретах и приметах на 14 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского

Он родился около 1036 года в Василькове, что под Киевом. С детства Феодосий отличался набожностью и любовью к Церкви. После смерти отца мужчина захотел посвятить свою жизнь служению Богу. Именно поэтому в 24-летнем возрасте святой тайно отправился в Киев, где стал учеником преподобного Антония Печерского и принял монашеский постриг. После смерти игумена Варлаама Феодосия избрали настоятелем Печерского монастыря. За время руководства святого был возведен Успенский собор,, упорядочены кельи и внедрен Студийский устав. Преподобный Феодосий отошел в вечность в 1074 году, а его мощи перенесли в Успенский собор Киево-Печерской лавры в 1091-м.

Что нельзя делать?

Не стоит есть молочные и мясные продукты.

Не следует пить алкоголь.

Не рекомендуется занимать или брать деньги в долг, потому что тогда накличете финансовые трудности.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если на улице тепло, то осень будет сухой.

Если утром будет солнечно, то ожидайте теплой погоды.

Если услышите грозу, то осень будет холодно.

Если увидите стаю птиц, то осень придет рано.

Что еще отмечают?

Всемирный день ящерицы. Его ежегодно отмечают 14 августа. В этот день принято говорить об особенностях существования ящериц.