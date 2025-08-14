14 серпня віряни вшановують перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського. Він був настоятелем Києво-Печерського монастиря.

У цей день наші предки починали готуватися до осені, тому шукали теплі речі. Про заборони й прикмети на 14 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського

Він народився близько 1036 року у Василькові, що під Києвом. Змалку Феодосій відзначався побожністю та любов'ю до Церкви. Після смерті батька чоловік захотів присвятити своє життя служінню Богові. Саме тому у 24-річному віці святий таємно вирушив до Києва, де став учнем преподобного Антонія Печерського й прийняв чернечий постриг. Після смерті ігумена Варлаама Феодосія обрали настоятелем Печерського монастиря. За час керівництва святого було зведено Успенський собор, упорядковано келії та впроваджено Студійський статут. Преподобний Феодосій відійшов у вічність у 1074 році, а його мощі перенесли до Успенського собору Києво-Печерської лаври у 1091-му.

Що не можна робити?

Не варто їсти молочні та м'ясні продукти.

Не слід пити алкоголь.

Не рекомендується позичати або брати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то осінь буде сухою.

Якщо вранці буде сонячно, то очікуйте теплої погоди.

Якщо почуєте грозу, то осінь буде холодно.

Якщо побачите зграю птахів, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

Всесвітній день ящірки. Його щорічно відзначають 14 серпня. У цей день заведено говорити про особливості існування ящірок.